https://ria.ru/20231031/patrushev-1906473467.html

Патрушев призвал перевести экономику в режим полного инновационного цикла

Патрушев призвал перевести экономику в режим полного инновационного цикла - РИА Новости, 31.10.2023

Патрушев призвал перевести экономику в режим полного инновационного цикла

Россия на фоне санкций должна ориентироваться на отечественные разработки и переводить экономику в режим полного инновационного цикла, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:51

2023-10-31T16:51

2023-10-31T16:51

николай патрушев

технологии

экономика

санкции в отношении россии

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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Россия на фоне санкций должна ориентироваться на отечественные разработки и переводить экономику в режим полного инновационного цикла, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. "В условиях антироссийских санкций необходимо ориентироваться на перевод экономики в режим полного инновационного цикла, выпуск отечественной высококачественной продукции - преимущественно на основе собственных результатов фундаментальных научных исследований и разработок", - указал он. Как отметил Патрушев, "важно укреплять суверенитет страны, повышать устойчивость российской экономики к воздействию внешних и внутренних угроз, обеспечить экономическую безопасность". Он подчеркнул, что в этой работе необходимо в том числе задействовать научно-производственный потенциал Сибирского федерального округа, "шире использовать потенциал территорий опережающего социально-экономического развития, предоставлять меры государственной поддержки проектам, способствующим обеспечению технологического суверенитета". "Важно добиться концентрации ресурсов и усилий органов публичной власти, научного и бизнес-сообществ на создании базовых и критически важных отечественных производств, технологий и техники, необходимых для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России", - добавил Патрушев. Он отметил, что на фоне усиления санкций после начала спецоперации значительно обострились проблемы, связанные с зависимостью России от импорта продукции и технологий. "Так, серьезная зависимость от импортного оборудования и комплектующих сохраняется в станкостроении, тяжелом машиностроении, производстве медицинской техники. Высокой остается зависимость экономики России и от импорта электронной компонентной базы, специализированного программного обеспечения, научно-лабораторного оборудования, лекарственных средств", - сообщил Патрушев. "Кардинально изменившаяся ситуация требует придания нового импульса работе по обеспечению технологической независимости в целях обороны и безопасности государства, опережающего научно-технологического развития, повышения качества жизни граждан, сбалансированного развития территорий", - добавил он. Полный инновационный цикл включает стадии теоретических и прикладных исследований; разработки; опытного и серийного производства; эксплуатации.

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

https://ria.ru/20231023/es-1904608768.html

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николай патрушев, технологии, экономика, санкции в отношении россии