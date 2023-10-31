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В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи - РИА Новости, 31.10.2023
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12:13 31.10.2023 (обновлено: 18:48 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи - РИА Новости, 31.10.2023
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи
В коммунах Сент-Уэн и Обервилье в окрестностях Парижа, а также в самой столице, дома, где проживают еврейские семьи, пометили звёздами Давида, сообщило издание... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:13
2023-10-31T18:48
в мире
израиль
париж
палестина
хамас
жеральд дарманен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
франция
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. В коммунах Сент-Уэн и Обервилье в окрестностях Парижа, а также в самой столице, дома, где проживают еврейские семьи, пометили звёздами Давида, сообщило издание Parisien. Тэги, выполненные баллончиками с краской через трафарет, были нанесены на несколько зданий, включая жилые дома в департаменте Сен-Сен-Дени. Мэр города Сент-Уэн Карим Буамран осудил антисемитскую выходку, выразив поддержку проживающей там семье. Мэрия незамедлительно приступила к удалению еврейских религиозных символов. "Сведения об этом акте были направлены прокурору. Их авторы должны быть найдены и наказаны правосудием со всей жесткостью и непреклонностью. Мэрия остаётся приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционными ценностями республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей, философских, культурных, политических и сексуальных взглядов", - сообщила мэрия в коммюнике, опубликованном в ее официальном аккаунте в X. Такие же символы были обнаружены в коммуне Обервилье. Позже стены дома в XIV округе Парижа также были изрисованы синими звёздами Давида. Вице-мэр города Антуан Гийю в X назвал эту выходку "недостойной и недопустимой", отметив, что обратился в префектуру города. Накануне глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что власти Франции произвели 414 задержаний и зарегистрировали 819 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Он отметил, что ради охраны правопорядка запрещается проведение манифестаций в поддержку ХАМАС, "где власти могут заподозрить использование разжигающих ненависть лозунгов". В прошедшую субботу запрещенная префектурой акция в поддержку Палестины в Париже собрала почти 4 тысячи участников. Как передавал телеканал BFMTV, 1487 человек получили штрафы за участие в несанкционированной акции. Полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231018/evropa-1903441263.html
https://ria.ru/20231031/oon-1906192743.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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Звезды Давида на стенах домов в Париже
Звезды Давида на стенах домов в Париже
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в мире, израиль, париж, палестина, хамас, жеральд дарманен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, франция
В мире, Израиль, Париж, Палестина, ХАМАС, Жеральд Дарманен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Франция
В Париже и пригородах пометили звездами Давида дома, где живут евреи

Дома в Париже и пригородах, где живут еврейские семьи, пометили звездами Давида

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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. В коммунах Сент-Уэн и Обервилье в окрестностях Парижа, а также в самой столице, дома, где проживают еврейские семьи, пометили звёздами Давида, сообщило издание Parisien.
Тэги, выполненные баллончиками с краской через трафарет, были нанесены на несколько зданий, включая жилые дома в департаменте Сен-Сен-Дени.
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Мэр города Сент-Уэн Карим Буамран осудил антисемитскую выходку, выразив поддержку проживающей там семье. Мэрия незамедлительно приступила к удалению еврейских религиозных символов.
"Сведения об этом акте были направлены прокурору. Их авторы должны быть найдены и наказаны правосудием со всей жесткостью и непреклонностью. Мэрия остаётся приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционными ценностями республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей, философских, культурных, политических и сексуальных взглядов", - сообщила мэрия в коммюнике, опубликованном в ее официальном аккаунте в X.
Такие же символы были обнаружены в коммуне Обервилье.
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Позже стены дома в XIV округе Парижа также были изрисованы синими звёздами Давида. Вице-мэр города Антуан Гийю в X назвал эту выходку "недостойной и недопустимой", отметив, что обратился в префектуру города.
Накануне глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что власти Франции произвели 414 задержаний и зарегистрировали 819 актов антисемитизма с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября.
Он отметил, что ради охраны правопорядка запрещается проведение манифестаций в поддержку ХАМАС, "где власти могут заподозрить использование разжигающих ненависть лозунгов".
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В прошедшую субботу запрещенная префектурой акция в поддержку Палестины в Париже собрала почти 4 тысячи участников. Как передавал телеканал BFMTV, 1487 человек получили штрафы за участие в несанкционированной акции. Полиция разогнала протестующих, применив слезоточивый газ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПарижПалестинаХАМАСЖеральд ДарманенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуФранция
 
 
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