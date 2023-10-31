https://ria.ru/20231031/palata-1906379840.html

Путин 2 или 3 ноября встретится с членами Общественной палаты

Путин 2 или 3 ноября встретится с членами Общественной палаты - РИА Новости, 31.10.2023

Путин 2 или 3 ноября встретится с членами Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве 2-3 ноября, сообщила РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:53

2023-10-31T11:53

2023-10-31T12:10

россия

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владимир путин

музей победы

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общественная палата рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве 2-3 ноября, сообщила пресс-служба палаты.Итоговый форум пройдет 2–3 ноября в Музее Победы."Президент России Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве", - говорится в сообщении.По традиции глава государства проводит встречу с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. Новый состав Общественной палаты был сформирован в июне 2023 года, он обновился более чем на 40 процентов. Впервые в него вошли представители новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, состав палаты расширился до 172 человек.Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию.

https://ria.ru/20230406/palata-1863423760.html

https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html

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Кирилл Волков

россия, москва, владимир путин, музей победы, политика, общественная палата рф