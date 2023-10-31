https://ria.ru/20231031/palata-1906379840.html
Путин 2 или 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
Путин 2 или 3 ноября встретится с членами Общественной палаты - РИА Новости, 31.10.2023
Путин 2 или 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве 2-3 ноября, сообщила РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:53
2023-10-31T11:53
2023-10-31T12:10
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве 2-3 ноября, сообщила пресс-служба палаты.Итоговый форум пройдет 2–3 ноября в Музее Победы."Президент России Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве", - говорится в сообщении.По традиции глава государства проводит встречу с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. Новый состав Общественной палаты был сформирован в июне 2023 года, он обновился более чем на 40 процентов. Впервые в него вошли представители новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, состав палаты расширился до 172 человек.Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.В 2023 году форумы прошли в Якутске, Воронеже, Самаре и Вологде. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию.
https://ria.ru/20230406/palata-1863423760.html
https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, музей победы, политика, общественная палата рф
Россия, Москва, Владимир Путин, Музей Победы, Политика, Общественная палата РФ
Путин 2 или 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
Путин встретится с членами ОП на площадке форума "Сообщество" 2-3 ноября
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество", который пройдет в Москве 2-3 ноября, сообщила пресс-служба палаты.
Итоговый форум пройдет 2–3 ноября в Музее Победы
.
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
"Президент России Владимир Путин встретится с членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве", - говорится в сообщении.
По традиции глава государства проводит встречу с новым составом Общественной палаты России после завершения его формирования. Новый состав Общественной палаты был сформирован в июне 2023 года, он обновился более чем на 40 процентов. Впервые в него вошли представители новых субъектов РФ — ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
. Таким образом, состав палаты расширился до 172 человек.
Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.
В 2023 году форумы прошли в Якутске
, Воронеже
, Самаре
и Вологде
. Итоговый форум в Москве завершает годовую кампанию.
"Не на словах, а на деле". Как за год изменились новые территории России