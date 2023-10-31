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В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев

В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев - РИА Новости, 31.10.2023

В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев

Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:30

2023-10-31T23:30

2023-10-31T23:30

происшествия

саратовская область

балаково

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших скончался, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 31 октября 2023 года у одного из домов, расположенных на улице Комарова города Балаково, рабочие 38 и 23 лет при производстве работ по обрезке деревьев упали с высоты, от которых получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где старший из них скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию организации. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что также проводит проверку по факту несчастного случая при проведении работ по благоустройству города у дома 134 на улице Комарова. "Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Начата проверка исполнения законодательства об охране труда", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20231023/sakhalin-1904587592.html

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)