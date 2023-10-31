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В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев - РИА Новости, 31.10.2023
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23:30 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/padenie-1906560805.html
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев - РИА Новости, 31.10.2023
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев
Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:30
2023-10-31T23:30
происшествия
саратовская область
балаково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших скончался, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 31 октября 2023 года у одного из домов, расположенных на улице Комарова города Балаково, рабочие 38 и 23 лет при производстве работ по обрезке деревьев упали с высоты, от которых получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где старший из них скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию организации. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что также проводит проверку по факту несчастного случая при проведении работ по благоустройству города у дома 134 на улице Комарова. "Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Начата проверка исполнения законодательства об охране труда", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20231023/sakhalin-1904587592.html
саратовская область
балаково
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происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев

В Саратовской области двое рабочих упали при обрезке деревьев, один погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших скончался, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"По предварительным данным, 31 октября 2023 года у одного из домов, расположенных на улице Комарова города Балаково, рабочие 38 и 23 лет при производстве работ по обрезке деревьев упали с высоты, от которых получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где старший из них скончался", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию организации.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что также проводит проверку по факту несчастного случая при проведении работ по благоустройству города у дома 134 на улице Комарова. "Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Начата проверка исполнения законодательства об охране труда", - поясняется в сообщении.
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ПроисшествияСаратовская областьБалаковоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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