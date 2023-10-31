https://ria.ru/20231031/padenie-1906560805.html
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев - РИА Новости, 31.10.2023
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев
Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:30
2023-10-31T23:30
2023-10-31T23:30
происшествия
саратовская область
балаково
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших скончался, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "По предварительным данным, 31 октября 2023 года у одного из домов, расположенных на улице Комарова города Балаково, рабочие 38 и 23 лет при производстве работ по обрезке деревьев упали с высоты, от которых получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где старший из них скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию организации. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что также проводит проверку по факту несчастного случая при проведении работ по благоустройству города у дома 134 на улице Комарова. "Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Начата проверка исполнения законодательства об охране труда", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20231023/sakhalin-1904587592.html
саратовская область
балаково
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, балаково, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области двое рабочих упали с высоты при обрезке деревьев
В Саратовской области двое рабочих упали при обрезке деревьев, один погиб
САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости.
Следователи проводят проверку по факту падения с высоты двоих рабочих при обрезке деревьев в городе Балаково Саратовской области, один из пострадавших скончался, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, 31 октября 2023 года у одного из домов, расположенных на улице Комарова города Балаково, рабочие 38 и 23 лет при производстве работ по обрезке деревьев упали с высоты, от которых получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где старший из них скончался", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую документацию организации.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что также проводит проверку по факту несчастного случая при проведении работ по благоустройству города у дома 134 на улице Комарова. "Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Начата проверка исполнения законодательства об охране труда", - поясняется в сообщении.
На Сахалине трое строителей упали с высоты