https://ria.ru/20231031/opros-1906560272.html

Опрос: поддержка Байдена американцами арабской национальности сильно упала

Опрос: поддержка Байдена американцами арабской национальности сильно упала - РИА Новости, 31.10.2023

Опрос: поддержка Байдена американцами арабской национальности сильно упала

Поддержка президента США Джо Байдена среди американского населения арабской национальности опустилась на 42 процентных пункта до рекордно низкой отметки в 17%... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:25

2023-10-31T23:25

2023-10-31T23:25

в мире

израиль

сша

джо байден

хамас

оон

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена среди американского населения арабской национальности опустилась на 42 процентных пункта до рекордно низкой отметки в 17% по сравнению с 59% в 2020 году, свидетельствуют опубликованные данные Арабо-американского института Arab American Institute (AAI) на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и позиции главы Белого дома. Согласно представиленным показателям, уровень поддержки Байдена в настоящее время составляет всего 17%, тогда как в 2020 году он оценивался в 59%. Кроме того, социологическое исследование показало, что лишь 23% живущих в США арабов поддерживают Демократическую партию. Таким образом, впервые за 26 лет проведения подобных исследований AAI, подавляющее большинство американцев арабской национальности не отдают свое предпочтение демократам. "Неудовлетворенность президентом Байденом, в самом деле, довольно большая… цифры его (поддержки - ред.) являются опасно низкими, ниже, чем я когда-либо видел у демократического кандидата в президенты", - заявил президент AAI Джеймс Зогби, комментируя результаты опроса. Он добавил, что "шокирован" результатами исследования. Кроме того, согласно результатам опроса, две трети респондентов негативно оценивают Байдена, 67% отрицательно оценивают его действия в рамках палестино-израильского конфликта, 68% считают, что США не должны направлять оружие Израилю, а оказывать на него давление для прекращения огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/bayden-1905280669.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, оон, президентские выборы в сша