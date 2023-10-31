https://ria.ru/20231031/opg-1906327351.html

Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России

Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России - РИА Новости, 31.10.2023

Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России

Российские спецслужбы вскрыли полный состав организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T05:26

2023-10-31T05:26

2023-10-31T06:22

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские спецслужбы вскрыли полный состав организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."ОПГ "Химпром" насчитывает около одной тысячи членов. Ее в 2014 году организовал, возглавил и координирует уроженец Российской Федерации Егор Буркин, 1989 года рождения. В 2016 году Буркин переехал на Украину и получил там паспорт на имя Егора Левченко, также 1989 года рождения. Сейчас Буркин скрывается в Мексике", — уточнил собеседник агентства.По его словам, Буркин разработал план действий членов ОПГ "Химпром", определив каждому функции и тактику поведения для осуществления преступной деятельности."Для прикрытия преступной деятельности ОПГ "Химпром" Буркин привлек к ней правоохранителей из офиса генерального прокурора Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур", — отметил собеседник агентства.Кроме того, Буркин вовлек в деятельность "Химпрома" и судей — для вынесения положительных решений при рассмотрении судебных дел, связанных с обвинениями участников ОПГ."В состав преступной группы Буркин привлек и народных депутатов Украины — как для прикрытия ОПГ "Химпром", так и для создания для себя положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — добавил источник.По его данным, на "Химпром" работают также сотрудники Государственной миграционной службы — с их помощью изготовлены фиктивные паспорта граждан Украины для организаторов ОПГ и ее участников, имеющих гражданство других стран и незаконно находящихся на украинской территории.Помимо этого, в число работающих на "Химпром" входят журналисты и блогеры, чья задача — дискредитация конкурентов и создание позитивного имиджа и повышения авторитета Буркина.По словам источника, Буркин требует от членов ОПГ "Химпром" безусловного исполнения своих приказов и плана преступной деятельности."В случае неисполнения приказов участники ОПГ несут наказание — в том числе, им грозит убийство, изнасилование, отрезание конечностей, мордование", — пояснил собеседник агентства.Ключевые участникиПо данным источника, в разное время в состав "Химпрома" вступали также: "Силовики" "Химпрома"Как уточнил собеседник агентства, за силовой блок "Химпрома" отвечает гражданин Украины Александр Райский (1983 года рождения)."Он вербует и проверяет членов группы, выплачивает "зарплату" коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов", — пояснил источник.Украинец Платон Щерба (1987 года рождения) — основатель и руководитель военизированной охранной компании PITBULL SECURITY, занимающейся перевозкой наркотиков и охраной участников "Химпрома".Гражданин Украины Сергей Семенников (1979 года рождения) отвечает за поставку прекурсоров из России. Украинец Артем Петрашкин (1986 года рождения) — "куратор от Службы безопасности Украины и офиса Генерального прокурора".По информации источника, еще одно юридическое лицо, помогающее "Химпрому", — это благотворительный фонд "Фром Харт Юэй" ("From Heart UA"), зарегистрированный в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Его основным видом деятельности заявлено предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания, но фонд используется для создания положительного имиджа организаторов "Химпрома". Руководитель и основатель — Александр Морозов, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231028/narkotiki-1905803969.html

https://ria.ru/20230830/narkotiki-1893286350.html

https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859526663.html

https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html

https://ria.ru/20230727/sdelka-1886640256.html

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россия, украина, происшествия, верховная рада украины, анатолий шарий