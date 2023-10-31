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Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России - РИА Новости, 31.10.2023
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05:26 31.10.2023 (обновлено: 06:22 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/opg-1906327351.html
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России - РИА Новости, 31.10.2023
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России
Российские спецслужбы вскрыли полный состав организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T05:26
2023-10-31T06:22
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские спецслужбы вскрыли полный состав организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."ОПГ "Химпром" насчитывает около одной тысячи членов. Ее в 2014 году организовал, возглавил и координирует уроженец Российской Федерации Егор Буркин, 1989 года рождения. В 2016 году Буркин переехал на Украину и получил там паспорт на имя Егора Левченко, также 1989 года рождения. Сейчас Буркин скрывается в Мексике", — уточнил собеседник агентства.По его словам, Буркин разработал план действий членов ОПГ "Химпром", определив каждому функции и тактику поведения для осуществления преступной деятельности."Для прикрытия преступной деятельности ОПГ "Химпром" Буркин привлек к ней правоохранителей из офиса генерального прокурора Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур", — отметил собеседник агентства.Кроме того, Буркин вовлек в деятельность "Химпрома" и судей — для вынесения положительных решений при рассмотрении судебных дел, связанных с обвинениями участников ОПГ."В состав преступной группы Буркин привлек и народных депутатов Украины — как для прикрытия ОПГ "Химпром", так и для создания для себя положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — добавил источник.По его данным, на "Химпром" работают также сотрудники Государственной миграционной службы — с их помощью изготовлены фиктивные паспорта граждан Украины для организаторов ОПГ и ее участников, имеющих гражданство других стран и незаконно находящихся на украинской территории.Помимо этого, в число работающих на "Химпром" входят журналисты и блогеры, чья задача — дискредитация конкурентов и создание позитивного имиджа и повышения авторитета Буркина.По словам источника, Буркин требует от членов ОПГ "Химпром" безусловного исполнения своих приказов и плана преступной деятельности."В случае неисполнения приказов участники ОПГ несут наказание — в том числе, им грозит убийство, изнасилование, отрезание конечностей, мордование", — пояснил собеседник агентства.Ключевые участникиПо данным источника, в разное время в состав "Химпрома" вступали также: "Силовики" "Химпрома"Как уточнил собеседник агентства, за силовой блок "Химпрома" отвечает гражданин Украины Александр Райский (1983 года рождения)."Он вербует и проверяет членов группы, выплачивает "зарплату" коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов", — пояснил источник.Украинец Платон Щерба (1987 года рождения) — основатель и руководитель военизированной охранной компании PITBULL SECURITY, занимающейся перевозкой наркотиков и охраной участников "Химпрома".Гражданин Украины Сергей Семенников (1979 года рождения) отвечает за поставку прекурсоров из России. Украинец Артем Петрашкин (1986 года рождения) — "куратор от Службы безопасности Украины и офиса Генерального прокурора".По информации источника, еще одно юридическое лицо, помогающее "Химпрому", — это благотворительный фонд "Фром Харт Юэй" ("From Heart UA"), зарегистрированный в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Его основным видом деятельности заявлено предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания, но фонд используется для создания положительного имиджа организаторов "Химпрома". Руководитель и основатель — Александр Морозов, заключил собеседник агентства.
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россия, украина, происшествия, верховная рада украины, анатолий шарий
Россия, Украина, Происшествия, Верховная Рада Украины, Анатолий Шарий
Источник: спецслужбы раскрыли ОПГ, распространявшую наркотики в России

Спецслужбы раскрыли состав ОПГ, распространявшей наркотики на Украине и в России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкФСБ
ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские спецслужбы вскрыли полный состав организованной преступной группировки "Химпром", создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"ОПГ "Химпром" насчитывает около одной тысячи членов. Ее в 2014 году организовал, возглавил и координирует уроженец Российской Федерации Егор Буркин, 1989 года рождения. В 2016 году Буркин переехал на Украину и получил там паспорт на имя Егора Левченко, также 1989 года рождения. Сейчас Буркин скрывается в Мексике", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, Буркин разработал план действий членов ОПГ "Химпром", определив каждому функции и тактику поведения для осуществления преступной деятельности.
"Для прикрытия преступной деятельности ОПГ "Химпром" Буркин привлек к ней правоохранителей из офиса генерального прокурора Украины, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур", — отметил собеседник агентства.
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Кроме того, Буркин вовлек в деятельность "Химпрома" и судей — для вынесения положительных решений при рассмотрении судебных дел, связанных с обвинениями участников ОПГ.
«
"В состав преступной группы Буркин привлек и народных депутатов Украины — как для прикрытия ОПГ "Химпром", так и для создания для себя положительного имиджа и повышения собственного авторитета", — добавил источник.
По его данным, на "Химпром" работают также сотрудники Государственной миграционной службы — с их помощью изготовлены фиктивные паспорта граждан Украины для организаторов ОПГ и ее участников, имеющих гражданство других стран и незаконно находящихся на украинской территории.
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Помимо этого, в число работающих на "Химпром" входят журналисты и блогеры, чья задача — дискредитация конкурентов и создание позитивного имиджа и повышения авторитета Буркина.
По словам источника, Буркин требует от членов ОПГ "Химпром" безусловного исполнения своих приказов и плана преступной деятельности.
"В случае неисполнения приказов участники ОПГ несут наказание — в том числе, им грозит убийство, изнасилование, отрезание конечностей, мордование", — пояснил собеседник агентства.
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Ключевые участники

По данным источника, в разное время в состав "Химпрома" вступали также:
  • Соорганизатор ОПГ Александр Щипцов (1987 года рождения). Гражданин Российской Федерации. В 2016 году он перебрался на Украину, где получил паспорт этой страны на имя Александра Печерского 1988 года рождения, уроженца Молдавии
  • Соорганизатор ОПГ россиянин Андрей Лемишко (1985 года рождения), получивший в 2015 году паспорт на Украине. Сейчас занимается волонтерством для прикрытия преступной деятельности "Химпрома".
  • Организатор преступной сети на территории Украины Ислам Исаев (1980 года рождения). Уроженец Узбекистана, получивший украинский паспорт в 2016 году;
  • Соорганизатор сети на Украине Михаил Сочка (1982 года рождения). Уроженец Закарпатской области Украины;
  • Rуратор наркоофисов Игорь Юрченко (1992 года рождения);
  • Помощником Юрченко Сергей Гембик (1992 года рождения);
  • Младший куратор по продаже наркотических веществ Святослав Мороз (1991 года рождения);
  • Управляющая отделом кадров в наркоофисах Инна Соколовская (1992 года рождения);
  • Менеджер по набору персонала (курьеров) Екатерина Яценко (Друзь, 1993 года рождения;
  • Игорь Мизрах (1971 года рождения)/ использует существующий медиа-ресурс для дискредитации конкурентов группы и создания положительного имиджа организаторам "Химпрома". Также Мизраху отведена роль в легализации денег, полученных "Химпромом" незаконным путем. Помимо этого, Мизрах "выступает посредником для решения вопросов с правоохранительными органами";
  • Основатель ООО "ВЕСПЕН" россиянин Андрей Вигель (1986 года рождения), функции которого — легализация денежных средств, полученных "Химпромом" в результате своей преступной деятельности.
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"Силовики" "Химпрома"

Как уточнил собеседник агентства, за силовой блок "Химпрома" отвечает гражданин Украины Александр Райский (1983 года рождения).
«
"Он вербует и проверяет членов группы, выплачивает "зарплату" коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов", — пояснил источник.
Украинец Платон Щерба (1987 года рождения) — основатель и руководитель военизированной охранной компании PITBULL SECURITY, занимающейся перевозкой наркотиков и охраной участников "Химпрома".
Гражданин Украины Сергей Семенников (1979 года рождения) отвечает за поставку прекурсоров из России. Украинец Артем Петрашкин (1986 года рождения) — "куратор от Службы безопасности Украины и офиса Генерального прокурора".
По информации источника, еще одно юридическое лицо, помогающее "Химпрому", — это благотворительный фонд "Фром Харт Юэй" ("From Heart UA"), зарегистрированный в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Его основным видом деятельности заявлено предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания, но фонд используется для создания положительного имиджа организаторов "Химпрома". Руководитель и основатель — Александр Морозов, заключил собеседник агентства.
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