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Москвичам рассказали о погодных рекордах октября - РИА Новости, 31.10.2023
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09:34 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября - РИА Новости, 31.10.2023
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября
Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров, сообщила в своем... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:34
2023-10-31T09:34
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров. В 21 веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в течение месяца в столице отмечались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. "Закончится месяц вполне комфортной погодой без осадков", - заключила синоптик.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября

Позднякова: октябрь в Москве войдет в десятку самых мокрых за последние 140 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнег в Москве
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров. В 21 веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что в течение месяца в столице отмечались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег.
"Закончится месяц вполне комфортной погодой без осадков", - заключила синоптик.
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30 октября, 15:12
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
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