https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

Москвичам рассказали о погодных рекордах октября

Москвичам рассказали о погодных рекордах октября - РИА Новости, 31.10.2023

Москвичам рассказали о погодных рекордах октября

Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров, сообщила в своем... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:34

2023-10-31T09:34

2023-10-31T09:34

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров. В 21 веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в течение месяца в столице отмечались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. "Закончится месяц вполне комфортной погодой без осадков", - заключила синоптик.

https://ria.ru/20231030/moskva-1906181079.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, погода