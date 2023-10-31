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Москвичам рассказали о погодных рекордах октября
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября - РИА Новости, 31.10.2023
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября
Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров, сообщила в своем... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:34
2023-10-31T09:34
2023-10-31T09:34
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Октябрь 2023 года в Москве войдет в число десяти самых "мокрых" за последние 140 лет, месячная сумма осадков составит 113,6 миллиметров. В 21 веке это четвертый случай, когда сумма осадков превышает 100 миллиметров. Причиной столь сырой погоды стали атлантические циклоны, которые с завидным постоянством атакуют Европейскую Россию", - рассказала Позднякова. Она отметила, что в течение месяца в столице отмечались все виды осадков: дождь, ледяной дождь, морось, мокрый снег и снег. "Закончится месяц вполне комфортной погодой без осадков", - заключила синоптик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября
Позднякова: октябрь в Москве войдет в десятку самых мокрых за последние 140 лет