https://ria.ru/20231031/obvinenie-1906521565.html

США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции

США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции - РИА Новости, 31.10.2023

США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции

Власти США предъявили обвинения трем лицам, включая двоих с гражданствами РФ и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:20

2023-10-31T19:20

2023-10-31T19:41

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения трем лицам, включая двоих с гражданствами РФ и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского военно-промышленного сектора, заявил во вторник американский минюст.Согласно обнародованному документу, обвинения были предъявлены Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову (имеет гражданства РФ и Таджикистана) и Кристине Пузыревой. Им вменяется участие в заговоре в целях создания глобальной сети закупок от имени подсанкционных российских организаций, якобы связанных с российским ВПК. Как отмечается, Гольцев и Пузырева были арестованы во вторник утром в отеле на Манхэттене, где они остановились в рамках поездки к Насриддинову.По данным минюста США, некоторые из полупроводников, электронных компонентов и микросхем, отправленных ответчиками российским компаниям, впоследствии были обнаружены среди якобы конфискованных российских вооружений на Украине. Отправка осуществлялась через бруклинские подставные компании, объем продаж, как утверждают в минюсте, исчисляется миллионами долларов.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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сша, россия, канада