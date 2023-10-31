https://ria.ru/20231031/obvinenie-1906521565.html
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции - РИА Новости, 31.10.2023
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции
Власти США предъявили обвинения трем лицам, включая двоих с гражданствами РФ и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:20
2023-10-31T19:20
2023-10-31T19:41
сша
россия
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения трем лицам, включая двоих с гражданствами РФ и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского военно-промышленного сектора, заявил во вторник американский минюст.Согласно обнародованному документу, обвинения были предъявлены Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову (имеет гражданства РФ и Таджикистана) и Кристине Пузыревой. Им вменяется участие в заговоре в целях создания глобальной сети закупок от имени подсанкционных российских организаций, якобы связанных с российским ВПК. Как отмечается, Гольцев и Пузырева были арестованы во вторник утром в отеле на Манхэттене, где они остановились в рамках поездки к Насриддинову.По данным минюста США, некоторые из полупроводников, электронных компонентов и микросхем, отправленных ответчиками российским компаниям, впоследствии были обнаружены среди якобы конфискованных российских вооружений на Украине. Отправка осуществлялась через бруклинские подставные компании, объем продаж, как утверждают в минюсте, исчисляется миллионами долларов.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
сша
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, канада
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции
США предъявили обвинения трем людям в экспорте высокотехнологичной продукции