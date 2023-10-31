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США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции - РИА Новости, 31.10.2023
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19:20 31.10.2023 (обновлено: 19:41 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/obvinenie-1906521565.html
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции - РИА Новости, 31.10.2023
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции
Власти США предъявили обвинения трем лицам, включая двоих с гражданствами РФ и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:20
2023-10-31T19:41
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения трем лицам, включая двоих с гражданствами РФ и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского военно-промышленного сектора, заявил во вторник американский минюст.Согласно обнародованному документу, обвинения были предъявлены Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову (имеет гражданства РФ и Таджикистана) и Кристине Пузыревой. Им вменяется участие в заговоре в целях создания глобальной сети закупок от имени подсанкционных российских организаций, якобы связанных с российским ВПК. Как отмечается, Гольцев и Пузырева были арестованы во вторник утром в отеле на Манхэттене, где они остановились в рамках поездки к Насриддинову.По данным минюста США, некоторые из полупроводников, электронных компонентов и микросхем, отправленных ответчиками российским компаниям, впоследствии были обнаружены среди якобы конфискованных российских вооружений на Украине. Отправка осуществлялась через бруклинские подставные компании, объем продаж, как утверждают в минюсте, исчисляется миллионами долларов.
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сша, россия, канада
США, Россия, Канада
США предъявили обвинения трем людям в экспорте технологичной продукции

США предъявили обвинения трем людям в экспорте высокотехнологичной продукции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения трем лицам, включая двоих с гражданствами РФ и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции компаниям российского военно-промышленного сектора, заявил во вторник американский минюст.
Согласно обнародованному документу, обвинения были предъявлены Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову (имеет гражданства РФ и Таджикистана) и Кристине Пузыревой. Им вменяется участие в заговоре в целях создания глобальной сети закупок от имени подсанкционных российских организаций, якобы связанных с российским ВПК. Как отмечается, Гольцев и Пузырева были арестованы во вторник утром в отеле на Манхэттене, где они остановились в рамках поездки к Насриддинову.
По данным минюста США, некоторые из полупроводников, электронных компонентов и микросхем, отправленных ответчиками российским компаниям, впоследствии были обнаружены среди якобы конфискованных российских вооружений на Украине. Отправка осуществлялась через бруклинские подставные компании, объем продаж, как утверждают в минюсте, исчисляется миллионами долларов.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
Вчера, 08:00
 
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