https://ria.ru/20231031/obstrely-1906333159.html

ВСУ за полчаса дважды обстреляли Донецк

ВСУ за полчаса дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023

ВСУ за полчаса дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам города,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:27

2023-10-31T07:27

2023-10-31T07:27

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам города, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на его западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231031/spetsoperatsiya-1906332291.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия