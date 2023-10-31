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Украинские войска обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:39 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906562012.html
Украинские войска обстреляли Шебекино
Украинские войска обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска обстреляли Шебекино
Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:39
2023-10-31T23:39
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет... Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - написал Гладков. Он также добавил, что повреждена линия электропередачи, осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.
шебекино
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли белгородское Шебекино, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет... Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - написал Гладков.
Он также добавил, что повреждена линия электропередачи, осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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