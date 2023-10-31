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Украинские войска обстреляли Шебекино

Украинские войска обстреляли Шебекино - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские войска обстреляли Шебекино

Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:39

2023-10-31T23:39

2023-10-31T23:39

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет... Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - написал Гладков. Он также добавил, что повреждена линия электропередачи, осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях.

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины