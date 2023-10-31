https://ria.ru/20231031/obstrel-1906556643.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в 22.35 выпустили по Донецку еще четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:54

2023-10-31T22:54

2023-10-31T23:02

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили по Донецку еще четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - город Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, украинские войска в 22.18 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу пять кассетных снарядов калибром 152 миллиметра. До этого город подвергался обстрелу в 21.00, ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В 21.50 украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска огонь по Донецку, выпустив по городу в общей сложности шесть ракеты из РСЗО и две ракеты с кассетными боеприпасами. Ранее "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу. Источник в экстренных службах города сообщил РИА Новости, что один из журналистов "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

донецк

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донецк