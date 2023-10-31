Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 31.10.2023 (обновлено: 23:02 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906556643.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в 22.35 выпустили по Донецку еще четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:54
2023-10-31T23:02
специальная военная операция на украине
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили по Донецку еще четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - город Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, украинские войска в 22.18 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу пять кассетных снарядов калибром 152 миллиметра. До этого город подвергался обстрелу в 21.00, ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В 21.50 украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска огонь по Донецку, выпустив по городу в общей сложности шесть ракеты из РСЗО и две ракеты с кассетными боеприпасами. Ранее "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу. Источник в экстренных службах города сообщил РИА Новости, что один из журналистов "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 4 ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили по Донецку еще четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - город Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, украинские войска в 22.18 открыли огонь по Горловке, выпустив по городу пять кассетных снарядов калибром 152 миллиметра. До этого город подвергался обстрелу в 21.00, ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В 21.50 украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что украинские войска огонь по Донецку, выпустив по городу в общей сложности шесть ракеты из РСЗО и две ракеты с кассетными боеприпасами. Ранее "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу. Источник в экстренных службах города сообщил РИА Новости, что один из журналистов "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
18 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала