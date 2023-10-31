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В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:08 31.10.2023 (обновлено: 22:09 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906551453.html
В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле
В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле - РИА Новости, 31.10.2023
В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле
Инфраструктурный объект поврежден в Красногригорьевском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук в РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:08
2023-10-31T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
николай лукашук
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Красногригорьевском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале."В Красногригорьевском… поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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в мире, днепропетровская область, николай лукашук, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Николай Лукашук, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле

Лукашук: при обстреле Днепропетровской области пострадал инфраструктурный объект

© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / Victoria Kotlyarchuk
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Красногригорьевском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
"В Красногригорьевском… поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьНиколай ЛукашукУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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