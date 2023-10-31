https://ria.ru/20231031/obstrel-1906551453.html

В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле

В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле - РИА Новости, 31.10.2023

В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле

Инфраструктурный объект поврежден в Красногригорьевском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук в РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:08

2023-10-31T22:08

2023-10-31T22:09

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Красногригорьевском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил во вторник глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале."В Красногригорьевском… поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

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в мире, днепропетровская область, николай лукашук, украина, россия, вооруженные силы украины