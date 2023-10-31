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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска во вторник в 19.18 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:45
2023-10-31T19:45
2023-10-31T19:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 19.18 выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.18 - город Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку четыре ракеты из РСЗО