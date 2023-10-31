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Израиль обстрелял Ливан фосфорными снарядами, сообщили СМИ

Израиль обстрелял Ливан фосфорными снарядами, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2023

Израиль обстрелял Ливан фосфорными снарядами, сообщили СМИ

Окраины двух поселений на юге Ливана были обстреляны фосфорными снарядами, выпущенными с территории Израиля, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:34

2023-10-31T12:34

2023-10-31T12:34

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 31 окт - РИА Новости. Окраины двух поселений на юге Ливана были обстреляны фосфорными снарядами, выпущенными с территории Израиля, передает ливанское агентство NNA. "Несколько фосфорных снарядов упали в окрестностях поселений Рамия и Айт-аш-Шааб. Они были выпущены с приграничных позиций оккупанта (Израиля - ред.)", - говорится в сообщении агентства. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором. Представитель американского госдепа Мэттью Миллер 19 октября отметил, что у США также нет доказательств использования Израилем белого фосфора в Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году