https://ria.ru/20231031/obstrel-1906379455.html

ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР

ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 31.10.2023

ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР

Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:52

2023-10-31T11:52

2023-10-31T12:25

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 - населенный пункт Старомихайловка: сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении.Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что "взрывоопасный предмет" был сброшен на здание поселковой администрации. "В результате один человек ранен, ему оказана медицинская помощь; повреждено остекление", - добавил он.Кроме того, украинские войска за десять минут с 10.00 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20231030/obstrel-1906213669.html

старомихайловка

донецкая народная республика

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старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия