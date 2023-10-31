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ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 31.10.2023 (обновлено: 12:25 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906379455.html
ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР
ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР - РИА Новости, 31.10.2023
ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР
Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:52
2023-10-31T12:25
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 - населенный пункт Старомихайловка: сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении.Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что "взрывоопасный предмет" был сброшен на здание поселковой администрации. "В результате один человек ранен, ему оказана медицинская помощь; повреждено остекление", - добавил он.Кроме того, украинские войска за десять минут с 10.00 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20231030/obstrel-1906213669.html
старомихайловка
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старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпасы с беспилотника на Старомихайловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА на Старомихайловку

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили два боеприпаса с беспилотника на Старомихайловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.05 - населенный пункт Старомихайловка: сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении.
Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что "взрывоопасный предмет" был сброшен на здание поселковой администрации. "В результате один человек ранен, ему оказана медицинская помощь; повреждено остекление", - добавил он.
Кроме того, украинские войска за десять минут с 10.00 выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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