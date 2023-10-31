https://ria.ru/20231031/obstrel-1906375169.html
Украинские войска обстреляли Курскую область
Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские войска обстреляли Курскую область
Триста человек в селе Троицкое Курской области остались без воды из-за повреждения водонапорной башни при обстреле со стороны Украины во вторник, сообщил... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:36
2023-10-31T11:36
2023-10-31T11:36
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Триста человек в селе Троицкое Курской области остались без воды из-за повреждения водонапорной башни при обстреле со стороны Украины во вторник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Кореневский район обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек", — сообщил Старовойт. Глава региона пообещал, что аварийная бригада приедет на место, как только это будет безопасно. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20231030/drony-1906105969.html
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происшествия, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
Украинские войска обстреляли Курскую область
Старовойт: 300 человек в курском селе Троицкое остались без воды после обстрела
ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости.
Триста человек в селе Троицкое Курской области остались без воды из-за повреждения водонапорной башни при обстреле со стороны Украины во вторник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале
.
"Кореневский район обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек", — сообщил Старовойт.
Глава региона пообещал, что аварийная бригада приедет на место, как только это будет безопасно.
Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.
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