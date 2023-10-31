https://ria.ru/20231031/obstrel-1906375169.html

Украинские войска обстреляли Курскую область

Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские войска обстреляли Курскую область

Триста человек в селе Троицкое Курской области остались без воды из-за повреждения водонапорной башни при обстреле со стороны Украины во вторник, сообщил... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:36

2023-10-31T11:36

2023-10-31T11:36

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 31 окт - РИА Новости. Триста человек в селе Троицкое Курской области остались без воды из-за повреждения водонапорной башни при обстреле со стороны Украины во вторник, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Кореневский район обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждена водонапорная башня в селе Троицкое, без водоснабжения остались около 300 человек", — сообщил Старовойт. Глава региона пообещал, что аварийная бригада приедет на место, как только это будет безопасно. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20231030/drony-1906105969.html

курская область

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происшествия, курская область, роман старовойт