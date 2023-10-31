https://ria.ru/20231031/obruchenie-1906378456.html

Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились

Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились - РИА Новости, 31.10.2023

Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились

Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились после двух лет отношений, сообщает People со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:40

2023-10-31T20:40

2023-10-31T20:40

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились после двух лет отношений, сообщает People со ссылкой на источники. По информации издания, у звезды "Бэтмена" заметили помолвочное кольцо, когда в эту субботу пара пришла на вечеринку Кендалл Дженнер в честь Хэллоуина в Лос-Анджелесе.Безымянный палец звезды Кравиц украшал массивный бриллиант огранки "подушка" в кольце из розового золота.Помолвку изданию подтвердили несколько источников в окружении пары. Актеры познакомились в 2021 году во время кастинга для режиссерской работы Кравиц. По словам знаменитости, Татум очень заботился о ней на съемочной площадке.

https://ria.ru/20221227/piraty-1841625039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ченнинг татум, зои кравиц, лос-анджелес, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости