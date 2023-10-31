Рейтинг@Mail.ru
Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:40 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/obruchenie-1906378456.html
Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились
Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились - РИА Новости, 31.10.2023
Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились
Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились после двух лет отношений, сообщает People со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:40
2023-10-31T20:40
шоубиз
ченнинг татум
зои кравиц
лос-анджелес
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737265574_142:0:3728:2017_1920x0_80_0_0_77b162625b9d2a0692d781057f68a199.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились после двух лет отношений, сообщает People со ссылкой на источники. По информации издания, у звезды "Бэтмена" заметили помолвочное кольцо, когда в эту субботу пара пришла на вечеринку Кендалл Дженнер в честь Хэллоуина в Лос-Анджелесе.Безымянный палец звезды Кравиц украшал массивный бриллиант огранки "подушка" в кольце из розового золота.Помолвку изданию подтвердили несколько источников в окружении пары. Актеры познакомились в 2021 году во время кастинга для режиссерской работы Кравиц. По словам знаменитости, Татум очень заботился о ней на съемочной площадке.
https://ria.ru/20221227/piraty-1841625039.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737265574_590:0:3279:2017_1920x0_80_0_0_aea10c824b7bc8b553c9bec58468d227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ченнинг татум, зои кравиц, лос-анджелес, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Ченнинг Татум, Зои Кравиц, Лос-Анджелес, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости
Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились

Зои Кравиц на вечеринке в честь Хэллоуина показала помолвочное кольцо от Татума

© AP Photo / Invision/Jordan StraussЗои Кравиц и Ченнинг Татум
Зои Кравиц и Ченнинг Татум - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Зои Кравиц и Ченнинг Татум
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц обручились после двух лет отношений, сообщает People со ссылкой на источники.
По информации издания, у звезды "Бэтмена" заметили помолвочное кольцо, когда в эту субботу пара пришла на вечеринку Кендалл Дженнер в честь Хэллоуина в Лос-Анджелесе.
Безымянный палец звезды Кравиц украшал массивный бриллиант огранки "подушка" в кольце из розового золота.
Помолвку изданию подтвердили несколько источников в окружении пары.
Актеры познакомились в 2021 году во время кастинга для режиссерской работы Кравиц. По словам знаменитости, Татум очень заботился о ней на съемочной площадке.
Кадр из фильма Бэтмен
"Бэтмен" возглавил рейтинг популярных у российских пиратов фильмов
27 декабря 2022, 13:07
 
ШоубизЧеннинг ТатумЗои КравицЛос-АнджелесНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала