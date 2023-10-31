https://ria.ru/20231031/numizmatika-1906388812.html

Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика

Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика - РИА Новости, 31.10.2023

Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика

Считается, что к зарождению нумизматики причастен Цезарь, а главным нумизматом на Руси был Петр Первый. Выясняем, какие зарплаты были в Древней Греции, почем продавали хлеб, одежду и рабов, и почему в Российской империи дворнику платили как чиновнику.

2023-10-31T14:00

2023-10-31T14:00

2023-10-31T14:00

истории.doc

история

российская империя

греция

рим

деньги

зарплаты

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Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика Считается, что к зарождению нумизматики причастен Цезарь, а главным нумизматом на Руси был Петр Первый. Выясняем, какие зарплаты были в Древней Греции, почем продавали хлеб, одежду и рабов, и почему в Российской империи дворнику платили как чиновнику. audio/mpeg

Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика Считается, что к зарождению нумизматики причастен Цезарь, а главным нумизматом на Руси был Петр Первый. Выясняем, какие зарплаты были в Древней Греции, почем продавали хлеб, одежду и рабов, и почему в Российской империи дворнику платили как чиновнику. audio/mpeg

Эпизод прокомментировал эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

российская империя

греция

рим

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история, российская империя, греция, рим, деньги, зарплаты, аудио