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Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика - РИА Новости, 31.10.2023
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14:00 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/numizmatika-1906388812.html
Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика
Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика - РИА Новости, 31.10.2023
Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика
Считается, что к зарождению нумизматики причастен Цезарь, а главным нумизматом на Руси был Петр Первый. Выясняем, какие зарплаты были в Древней Греции, почем продавали хлеб, одежду и рабов, и почему в Российской империи дворнику платили как чиновнику.
2023-10-31T14:00
2023-10-31T14:00
истории.doc
история
российская империя
греция
рим
деньги
зарплаты
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Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика
Считается, что к зарождению нумизматики причастен Цезарь, а главным нумизматом на Руси был Петр Первый. Выясняем, какие зарплаты были в Древней Греции, почем продавали хлеб, одежду и рабов, и почему в Российской империи дворнику платили как чиновнику.
audio/mpeg
Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика
Считается, что к зарождению нумизматики причастен Цезарь, а главным нумизматом на Руси был Петр Первый. Выясняем, какие зарплаты были в Древней Греции, почем продавали хлеб, одежду и рабов, и почему в Российской империи дворнику платили как чиновнику.
audio/mpeg
Эпизод прокомментировал эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
российская империя
греция
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история, российская империя, греция, рим, деньги, зарплаты, аудио
Истории.doc, история, Российская империя, Греция, Рим, Деньги, Зарплаты
Истории.doc

Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика

Истории.doc
Монеты, рабы и черная икра за дешево: что на самом деле изучает нумизматика
Вчера, 14:00
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Считается, что к зарождению нумизматики причастен Цезарь, а главным нумизматом на Руси был Петр Первый. Выясняем, какие зарплаты были в Древней Греции, почем продавали хлеб, одежду и рабов, и почему в Российской империи дворнику платили как чиновнику.
Эпизод прокомментировал эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор: Анна Глушенкова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Истории.docисторияРоссийская империяГрецияРимДеньгиЗарплаты
 
 
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