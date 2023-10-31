https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906315437.html

США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы, заявил Небензя

США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2023

США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы, заявил Небензя

США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы или выдавить их за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, заявил... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T01:01

2023-10-31T01:01

2023-10-31T02:10

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ООН, 31 окт — РИА Новости. США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы или выдавить их за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.По его словам, к нынешней ситуации привело и то, что из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализован и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня."Мы дважды входили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы — истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему", — подчеркнул Небензя.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон, много десятилетий он остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.

https://ria.ru/20231031/nebenzya-1906312535.html

израиль

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сша

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