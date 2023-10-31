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Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки - РИА Новости, 31.10.2023
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Наука
 
16:02 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/nauka-1906461643.html
Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки
Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки - РИА Новости, 31.10.2023
Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки
Российские ученые из-за недостаточного финансирования их исследований вынуждены искать спонсоров за рубежом, что создает риск утечки важной информации в другие... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:02
2023-10-31T16:02
наука
наука
россия
николай патрушев
томск
безопасность
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Российские ученые из-за недостаточного финансирования их исследований вынуждены искать спонсоров за рубежом, что создает риск утечки важной информации в другие страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. "В условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж", - предупредил он. Эти и другие нюансы Патрушев проиллюстрировал на примере Сибири, констатировав, что здесь "сохраняются проблемы с введением в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием бюджетных средств". "В первую очередь эти проблемы связаны с недостаточным контролем со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - добавил он.
https://ria.ru/20221025/utechka-1826711196.html
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наука, россия, николай патрушев, томск, безопасность
Наука, Наука, Россия, Николай Патрушев, Томск, Безопасность
Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки

Патрушев: недофинансирование науки может привести к утечке информации за рубеж

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Российские ученые из-за недостаточного финансирования их исследований вынуждены искать спонсоров за рубежом, что создает риск утечки важной информации в другие страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
"В условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж", - предупредил он.
Эти и другие нюансы Патрушев проиллюстрировал на примере Сибири, констатировав, что здесь "сохраняются проблемы с введением в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием бюджетных средств".
"В первую очередь эти проблемы связаны с недостаточным контролем со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - добавил он.
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