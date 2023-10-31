https://ria.ru/20231031/nauka-1906461643.html

Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки

Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки - РИА Новости, 31.10.2023

Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки

Российские ученые из-за недостаточного финансирования их исследований вынуждены искать спонсоров за рубежом, что создает риск утечки важной информации в другие... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:02

2023-10-31T16:02

2023-10-31T16:02

наука

наука

россия

николай патрушев

томск

безопасность

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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Российские ученые из-за недостаточного финансирования их исследований вынуждены искать спонсоров за рубежом, что создает риск утечки важной информации в другие страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске. "В условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж", - предупредил он. Эти и другие нюансы Патрушев проиллюстрировал на примере Сибири, констатировав, что здесь "сохраняются проблемы с введением в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием бюджетных средств". "В первую очередь эти проблемы связаны с недостаточным контролем со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - добавил он.

https://ria.ru/20221025/utechka-1826711196.html

россия

томск

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Кирилл Волков

наука, россия, николай патрушев, томск, безопасность