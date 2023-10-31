https://ria.ru/20231031/nauka-1906158411.html

Выжженная земля. Ученые рассказали о последствиях лесных пожаров

Выжженная земля. Ученые рассказали о последствиях лесных пожаров - РИА Новости, 31.10.2023

Выжженная земля. Ученые рассказали о последствиях лесных пожаров

Выгоревшая при возникновении лесных пожаров почва становится источником углекислого газа, к такому выводу пришли в ходе исследования ученые СФУ и Красноярского... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:00

2023-10-31T07:00

2023-10-31T07:00

наука

россия

университетская наука

наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

российская академия наук

пожар

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выгоревшая при возникновении лесных пожаров почва становится источником углекислого газа, к такому выводу пришли в ходе исследования ученые СФУ и Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН. Результаты опубликованы в MDPI.По мнению ученых Сибирского федерального университета (СФУ) и Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, возгорания кардинально меняют функцию лесов с поглотителей и держателей углекислоты в ее дополнительный источник.Эксперты оценили величину эмиссии – количества выделенного из почвы СО2 поврежденных северных (бореальных) лесов. Для оценки влияния пожаров на потоки углекислого газа использовали прямые методы наблюдений – камерные замеры с поверхности почвы. В данной методике поток углекислого газа из почвы рассчитывался по изменению концентрации в камере за время измерения. Показатели измерили на разных стадиях послепожарного восстановления и сравнили с ненарушенными участками леса.Ученые исследовали подзону средней тайги Центральной Сибири. Были исследованы места, где пожар случился годом ранее, а также территории возгораний сроком давности 14, 23, 46 и 121 год."С момента пожара должно пройти достаточное количество времени, чтобы экосистема снова могла функционировать в своем обычном режиме. В России естественные лесные экосистемы бореальной зоны зачастую выполняют роль поглотителя углерода атмосферы. На то, будут ли леса успешно поглощать углекислый газ, влияют влажность почвы, скорость восстановления экосистем, и конечно же, время, прошедшее с момента последнего крупного пожара", – рассказала соавтор исследования, старший научный сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем Института экологии и географии СФУ Анастасия Махныкина.Она пояснила, что параметры микроклимата территории, такие как режим тепла и влаги, существенно влияют на природный круговорот веществ. Меняется альбедо поверхности – способность отражать солнечную энергию.На участке, где последний пожар был год назад, альбедо минимальное. После недавнего пожара напочвенный покров отсутствует и влажность претерпевает перепады – от засухи до переувлажнения. По мнению ученых, поврежденный огнем покров леса меняет привычный обмен веществ."В результате пожаров выгорает поверхностный слой почвы, в котором сконцентрированы запасы органического вещества. Из-за этого нарушается функционирование микробного сообщества, существенно снижается плодородие, поскольку деятельный слой почвы может полностью прогореть под действием высоких температур в момент пожара. Восстановление леса занимает в среднем 30 лет, но проблема в том, что пожары участились", – уточнила Махныкина. По мнению научного сотрудника, нарушение вековых ритмов может привести к существенному изменению функциональной роли лесных территорий. Они из объекта, поглощающего СО2, превратятся в его дополнительный источник.Работа выполнена в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения “Разработка системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов на территории Российской Федерации, обеспечение создания системы учета данных о потоках климатически активных веществ и бюджете углерода в лесах и других наземных экологических системах”.Работа поддержана Российской академией наук в рамках государственного задания Института леса СО РАН.СФУ – участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230615/nauka-1878141708.html

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россия, университетская наука, наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет, российская академия наук, пожар