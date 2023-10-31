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Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы - РИА Новости, 31.10.2023
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10:25 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/nadezhdin-1906354656.html
Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы
Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы - РИА Новости, 31.10.2023
Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы
Подмосковный депутат Борис Надеждин рассказал РИА Новости, что будет выдвигаться в президенты от партии "Гражданская инициатива", так как много сотрудничал с... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:25
2023-10-31T10:25
россия
борис надеждин
политика
гражданская инициатива (партия)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин рассказал РИА Новости, что будет выдвигаться в президенты от партии "Гражданская инициатива", так как много сотрудничал с ней в последнее время, и ее программа соответствует его представлениям о том, куда нужно вести страну. Ранее Надеждин рассказал РИА Новости, что идет на выборы президента в 2024 году с идеей сделать Россию главной страной Европы. "От "Гражданской инициативы", - сказал Надеждин, отвечая на вопрос, от какой партии он собирается выдвигаться в президенты. Надеждин объяснил, что у него "давняя история сотрудничества" с партией. "И с Андреем Нечаевым, лидером "Гражданской инициативы" - мы много десятилетий соратники, единомышленники - и последнее время я довольно много сотрудничал именно с партией, которую возглавляет Нечаев. То есть эта партия выдвигала меня в губернаторы Подмосковья, моих товарищей на местные выборы", - объяснил он. "Ну и в принципе, не так много в России осталось партий, программа которых прямо соответствует тому, что я думаю о том, куда нужно вести страну", - добавил Надеждин. Он отметил, что для выдвижения в президенты России очень важно, чтобы выдвинула партия, потому что "если вас выдвинула партия, вам нужно собрать 100 тысяч подписей, а если вы самовыдвиженец, то 300 тысяч подписей". Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
https://ria.ru/20230911/russia-1895576091.html
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россия, борис надеждин, политика, гражданская инициатива (партия)
Россия, Борис Надеждин, Политика, Гражданская инициатива (партия)
Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы

Надеждин заявил, что пойдет на президентские выборы от "Гражданской инициативы"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБорис Надеждин
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Борис Надеждин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин рассказал РИА Новости, что будет выдвигаться в президенты от партии "Гражданская инициатива", так как много сотрудничал с ней в последнее время, и ее программа соответствует его представлениям о том, куда нужно вести страну.
Ранее Надеждин рассказал РИА Новости, что идет на выборы президента в 2024 году с идеей сделать Россию главной страной Европы.
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"От "Гражданской инициативы", - сказал Надеждин, отвечая на вопрос, от какой партии он собирается выдвигаться в президенты.
Надеждин объяснил, что у него "давняя история сотрудничества" с партией. "И с Андреем Нечаевым, лидером "Гражданской инициативы" - мы много десятилетий соратники, единомышленники - и последнее время я довольно много сотрудничал именно с партией, которую возглавляет Нечаев. То есть эта партия выдвигала меня в губернаторы Подмосковья, моих товарищей на местные выборы", - объяснил он.
"Ну и в принципе, не так много в России осталось партий, программа которых прямо соответствует тому, что я думаю о том, куда нужно вести страну", - добавил Надеждин. Он отметил, что для выдвижения в президенты России очень важно, чтобы выдвинула партия, потому что "если вас выдвинула партия, вам нужно собрать 100 тысяч подписей, а если вы самовыдвиженец, то 300 тысяч подписей".
Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.
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