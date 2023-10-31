https://ria.ru/20231031/nadezhdin-1906354656.html

Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы

Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы - РИА Новости, 31.10.2023

Надеждин рассказал, от какой партии пойдет на президентские выборы

Подмосковный депутат Борис Надеждин рассказал РИА Новости, что будет выдвигаться в президенты от партии "Гражданская инициатива", так как много сотрудничал с... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:25

2023-10-31T10:25

2023-10-31T10:25

россия

борис надеждин

политика

гражданская инициатива (партия)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин рассказал РИА Новости, что будет выдвигаться в президенты от партии "Гражданская инициатива", так как много сотрудничал с ней в последнее время, и ее программа соответствует его представлениям о том, куда нужно вести страну. Ранее Надеждин рассказал РИА Новости, что идет на выборы президента в 2024 году с идеей сделать Россию главной страной Европы. "От "Гражданской инициативы", - сказал Надеждин, отвечая на вопрос, от какой партии он собирается выдвигаться в президенты. Надеждин объяснил, что у него "давняя история сотрудничества" с партией. "И с Андреем Нечаевым, лидером "Гражданской инициативы" - мы много десятилетий соратники, единомышленники - и последнее время я довольно много сотрудничал именно с партией, которую возглавляет Нечаев. То есть эта партия выдвигала меня в губернаторы Подмосковья, моих товарищей на местные выборы", - объяснил он. "Ну и в принципе, не так много в России осталось партий, программа которых прямо соответствует тому, что я думаю о том, куда нужно вести страну", - добавил Надеждин. Он отметил, что для выдвижения в президенты России очень важно, чтобы выдвинула партия, потому что "если вас выдвинула партия, вам нужно собрать 100 тысяч подписей, а если вы самовыдвиженец, то 300 тысяч подписей". Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года.

https://ria.ru/20230911/russia-1895576091.html

https://ria.ru/20231008/vybory-1901276043.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, борис надеждин, политика, гражданская инициатива (партия)