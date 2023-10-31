https://ria.ru/20231031/mvd-1906488774.html

Экс-глава МВД Украины рассказал об ущербе, который нанес Зеленский стране

Экс-глава МВД Украины рассказал об ущербе, который нанес Зеленский стране - РИА Новости, 31.10.2023

Экс-глава МВД Украины рассказал об ущербе, который нанес Зеленский стране

Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, что наносит ущерб стране и ее демократии, ограничивается свобода прессы и выражения мнений,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:43

2023-10-31T17:43

2023-10-31T17:43

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский управляет Украиной единолично и авторитарно, что наносит ущерб стране и ее демократии, ограничивается свобода прессы и выражения мнений, заявил бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Welt. По словам Луценко, Зеленскому пока удается "мотивировать население и обеспечивать солидарность других государств". "Но это скрывает его внутриполитические проступки, о которых никто не говорит: Зеленский управляет как авторитарный единоначальник и у этого есть негативные последствия", - сказал бывший украинский министр. По его словам, правительство воспользовалось военным положением для ограничения свободы выражения мнений и свободы прессы, причем речь идет не только о военных вопросах. В стране есть только один телевизионный вещатель, что существенно ограничивает возможность проведения общественных политических дискуссий, продолжил Луценко. "Согласно конституции, президент - главнокомандующий армии, а также представляет страну на внешней арене. Премьер-министр управляет правительством, а парламент принимает законы. Однако оба лишены власти и Зеленский принимает решения в одиночку. От этого страдает демократия на Украине", - сказал бывший глава МВД. По словам Луценко, Зеленский - актер, который привык быть в центре внимания и не видеть тех, кто сидит в зрительном зале. Под последними бывший глава МВД подразумевает украинскую оппозицию. В понедельник издание Time выпустило статью с комментариями Зеленского и представителями его команды под названием "Никто не верит в победу Украины так, как я". Кроме прочего в материале журнала отмечается, что убежденность Зеленского в предполагаемой победе, даже несмотря на неудачи в боевых действиях, мешает попыткам его команды выступить с новой стратегией и идеями, а тема возможности обсуждения с Россией мирного соглашения находится под запретом. Также журнал пишет, что Зеленский чувствует, что союзники его предали и оставили только средства для выживания, но не для победы в конфликте с РФ.

https://ria.ru/20231031/mask-1906456228.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, юрий луценко, welt