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Колокольцев предложил коллегам из Вьетнама вместе ловить наркоторговцев
Колокольцев предложил коллегам из Вьетнама вместе ловить наркоторговцев - РИА Новости, 31.10.2023
Колокольцев предложил коллегам из Вьетнама вместе ловить наркоторговцев
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил вьетнамским коллегам проводить совместные операции по пресечению наркотрафика, сообщил пресс-центр МВД России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:49
2023-10-31T13:49
2023-10-31T13:49
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил вьетнамским коллегам проводить совместные операции по пресечению наркотрафика, сообщил пресс-центр МВД России. По данным ведомства, Колокольцев и министр общественной безопасности (МОБ) Вьетнама То Лам провели в Ханое двустороннюю встречу. "Российский министр обратил внимание, что еще одним современным вызовом, требующим консолидации работы правоохранительных органов России и Вьетнама, является международный наркотрафик, а также связанные с ним финансовые потоки. МВД России готово к продуктивному взаимодействию с МОБ Вьетнама в антинаркотической сфере, в том числе путем проведения двусторонних и многосторонних скоординированных совместных операций по выявлению и перекрытию маршрутов транспортировки наркотиков, обмена сведениями о лидерах и активных участниках наркогруппировок", - говорится в сообщении. Колокольцев также отметил высокую результативность информационного обмена по каналам Интерпола, в том числе по линии идентификации и розыска лиц. В пресс-центре МВД РФ отметили, что То Лам вручил Колокольцеву орден Дружбы.
https://ria.ru/20231031/mvd-1906366842.html
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в мире, россия, вьетнам, ханой, владимир колокольцев, интерпол, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, Россия, Вьетнам, Ханой, Владимир Колокольцев, Интерпол, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев предложил коллегам из Вьетнама вместе ловить наркоторговцев
МВД: Колокольцев предложил коллегам из Вьетнама вместе ловить наркоторговцев