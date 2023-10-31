Рейтинг@Mail.ru
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 31.10.2023 (обновлено: 12:58 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/mvd-1906395152.html
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой - РИА Новости, 31.10.2023
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой
В Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:44
2023-10-31T12:58
происшествия
ялта
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_519e8a410064de9c7a108ef5f6d9b07c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. "Ялтинец на улице познакомился с гражданином. В ходе внезапно произошедшего между мужчинами конфликта новый знакомый откусил потерпевшему губу", - говорится в сообщении. Злоумышленник задержан. Им оказался 44-летний гражданин без определенного места жительства. "В ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него составлен административный протокол… Гражданин помещен в изолятор временного содержания", - подчеркнули в полиции. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка.
https://ria.ru/20231029/balkon-1905951320.html
ялта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d964e8ad6e18f79d3cbeac789720467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ялта, общество, россия
Происшествия, Ялта, Общество, Россия
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой

МВД: в Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу

© РИА Новости / Виктория Виатрис | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи
Сотрудники скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в медиабанк
Сотрудники скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
«
"Ялтинец на улице познакомился с гражданином. В ходе внезапно произошедшего между мужчинами конфликта новый знакомый откусил потерпевшему губу", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан. Им оказался 44-летний гражданин без определенного места жительства.
"В ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него составлен административный протокол… Гражданин помещен в изолятор временного содержания", - подчеркнули в полиции.
По факту причинения телесных повреждений проводится проверка.
Место обрушения балкона в многоквартирном доме в городе Щелкино в Севастополе
В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие
29 октября, 11:44
 
ПроисшествияЯлтаОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала