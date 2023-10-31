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Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой

Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой - РИА Новости, 31.10.2023

Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой

В Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:44

2023-10-31T12:44

2023-10-31T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. "Ялтинец на улице познакомился с гражданином. В ходе внезапно произошедшего между мужчинами конфликта новый знакомый откусил потерпевшему губу", - говорится в сообщении. Злоумышленник задержан. Им оказался 44-летний гражданин без определенного места жительства. "В ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него составлен административный протокол… Гражданин помещен в изолятор временного содержания", - подчеркнули в полиции. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка.

https://ria.ru/20231029/balkon-1905951320.html

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происшествия, ялта, общество, россия