https://ria.ru/20231031/mvd-1906395152.html
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой - РИА Новости, 31.10.2023
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой
В Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:44
2023-10-31T12:44
2023-10-31T12:58
происшествия
ялта
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_519e8a410064de9c7a108ef5f6d9b07c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. В Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. "Ялтинец на улице познакомился с гражданином. В ходе внезапно произошедшего между мужчинами конфликта новый знакомый откусил потерпевшему губу", - говорится в сообщении. Злоумышленник задержан. Им оказался 44-летний гражданин без определенного места жительства. "В ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него составлен административный протокол… Гражданин помещен в изолятор временного содержания", - подчеркнули в полиции. По факту причинения телесных повреждений проводится проверка.
https://ria.ru/20231029/balkon-1905951320.html
ялта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967487_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d964e8ad6e18f79d3cbeac789720467c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ялта, общество, россия
Происшествия, Ялта, Общество, Россия
Знакомство с бомжом обернулось для жителя Ялты откушенной губой
МВД: в Ялте бомж в ходе конфликта откусил местному жителю губу