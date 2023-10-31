https://ria.ru/20231031/mvd-1906366842.html

Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона

Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона - РИА Новости, 31.10.2023

Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона

Полиция ликвидировала в Ярославской области крупную нарколабораторию, изъяв порядка 100 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:08

2023-10-31T11:08

2023-10-31T11:08

происшествия

ярославская область

россия

новосибирская область

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Полиция ликвидировала в Ярославской области крупную нарколабораторию, изъяв порядка 100 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram. По словам Волк, задержан житель Новосибирской области, подозреваемый в изготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Он организовал подпольное производство в частном домовладении в сельской местности, синтезированные наркотики планировал реализовать с помощью тайников-закладок. "Из незаконного оборота полицейскими изъято порядка 100 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы. По предварительным оценкам, нелегальный цех мог поставлять на черный рынок до 200 килограммов наркотиков в месяц", - подчеркнула Волк. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231030/mvd-1906144921.html

ярославская область

россия

новосибирская область

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происшествия, ярославская область, россия, новосибирская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)