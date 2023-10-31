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Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона - РИА Новости, 31.10.2023
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11:08 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/mvd-1906366842.html
Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона
Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона - РИА Новости, 31.10.2023
Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона
Полиция ликвидировала в Ярославской области крупную нарколабораторию, изъяв порядка 100 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:08
2023-10-31T11:08
происшествия
ярославская область
россия
новосибирская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Полиция ликвидировала в Ярославской области крупную нарколабораторию, изъяв порядка 100 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram. По словам Волк, задержан житель Новосибирской области, подозреваемый в изготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Он организовал подпольное производство в частном домовладении в сельской местности, синтезированные наркотики планировал реализовать с помощью тайников-закладок. "Из незаконного оборота полицейскими изъято порядка 100 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы. По предварительным оценкам, нелегальный цех мог поставлять на черный рынок до 200 килограммов наркотиков в месяц", - подчеркнула Волк. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, ярославская область, россия, новосибирская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Новосибирская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция Ярославской области изъяла сто килограммов мефедрона

МВД Ярославской области ликвидировало нарколабораторию и изъяло 100 кг мефедрона

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Полиция ликвидировала в Ярославской области крупную нарколабораторию, изъяв порядка 100 килограммов мефедрона, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.
По словам Волк, задержан житель Новосибирской области, подозреваемый в изготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Он организовал подпольное производство в частном домовладении в сельской местности, синтезированные наркотики планировал реализовать с помощью тайников-закладок.
«
"Из незаконного оборота полицейскими изъято порядка 100 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы. По предварительным оценкам, нелегальный цех мог поставлять на черный рынок до 200 килограммов наркотиков в месяц", - подчеркнула Волк.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияНовосибирская областьИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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