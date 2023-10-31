https://ria.ru/20231031/mvd-1906360149.html

В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием

В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием - РИА Новости, 31.10.2023

В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием

Инспекторы ГИБДД Приамурья после погони со стрельбой задержали автомобиль, из которого на ходу выбросили свыше 4 килограммов марихуаны, сообщает УМВД по... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:47

2023-10-31T10:47

2023-10-31T10:48

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД Приамурья после погони со стрельбой задержали автомобиль, из которого на ходу выбросили свыше 4 килограммов марихуаны, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram. Патруль в Белогорске пытался остановить автомобиль Хонда "Инсайт" при помощи световой и звуковой сигнализации. Водитель проигнорировал требование инспекторов ГИБДД и проехал мимо, после чего началась погоня. В процессе из иномарки выкинули белый полипропиленовый мешок. Кроме того, уходя от преследования, водитель седана неоднократно выезжал на встречную полосу. В итоге инспекторы смогли остановить автомобиль только выстрелив из табельного оружия. Злоумышленника задержали. На водителя составлены административные материалы. Он понес наказание в виде 10 суток административного ареста. "В ходе расследования выяснилось, что наркотики принадлежали пассажиру транспортного средства - несудимому жителю города Белогорска, 2003 года рождения, который в процессе преследования выбросил в окно пакет с 4052 грамма марихуаны, а также выпрыгнул из машины и скрылся", - говорится в сообщении. Кроме того, пассажир оставил в салоне два пакета с сухой марихуаной общей массой 91 грамм. Свертки при досмотре обнаружили полицейские. Личность владельца наркотиков установили через несколько дней. Он находится под подпиской о невыезде. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело (статья 228 УК РФ). В настоящее время оно направлено в суд. Отмечается, что сотрудников ГИБДД, отличившихся при задержании правонарушителя, поощрили.

https://ria.ru/20231031/kuzbass-1906347867.html

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происшествия, авто, белогорск, амурская область, россия, гибдд мвд рф, наркотики