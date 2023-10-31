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В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием - РИА Новости, 31.10.2023
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10:47 31.10.2023 (обновлено: 10:48 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/mvd-1906360149.html
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием - РИА Новости, 31.10.2023
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием
Инспекторы ГИБДД Приамурья после погони со стрельбой задержали автомобиль, из которого на ходу выбросили свыше 4 килограммов марихуаны, сообщает УМВД по... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:47
2023-10-31T10:48
происшествия
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белогорск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД Приамурья после погони со стрельбой задержали автомобиль, из которого на ходу выбросили свыше 4 килограммов марихуаны, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram. Патруль в Белогорске пытался остановить автомобиль Хонда "Инсайт" при помощи световой и звуковой сигнализации. Водитель проигнорировал требование инспекторов ГИБДД и проехал мимо, после чего началась погоня. В процессе из иномарки выкинули белый полипропиленовый мешок. Кроме того, уходя от преследования, водитель седана неоднократно выезжал на встречную полосу. В итоге инспекторы смогли остановить автомобиль только выстрелив из табельного оружия. Злоумышленника задержали. На водителя составлены административные материалы. Он понес наказание в виде 10 суток административного ареста. "В ходе расследования выяснилось, что наркотики принадлежали пассажиру транспортного средства - несудимому жителю города Белогорска, 2003 года рождения, который в процессе преследования выбросил в окно пакет с 4052 грамма марихуаны, а также выпрыгнул из машины и скрылся", - говорится в сообщении. Кроме того, пассажир оставил в салоне два пакета с сухой марихуаной общей массой 91 грамм. Свертки при досмотре обнаружили полицейские. Личность владельца наркотиков установили через несколько дней. Он находится под подпиской о невыезде. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело (статья 228 УК РФ). В настоящее время оно направлено в суд. Отмечается, что сотрудников ГИБДД, отличившихся при задержании правонарушителя, поощрили.
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происшествия, авто, белогорск, амурская область, россия, гибдд мвд рф, наркотики
Происшествия, Авто, Белогорск, Амурская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Наркотики
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием

В Приамурье инспекторы после погони со стрельбой задержали авто с 4 кг марихуаны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД Приамурья после погони со стрельбой задержали автомобиль, из которого на ходу выбросили свыше 4 килограммов марихуаны, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram.
Патруль в Белогорске пытался остановить автомобиль Хонда "Инсайт" при помощи световой и звуковой сигнализации. Водитель проигнорировал требование инспекторов ГИБДД и проехал мимо, после чего началась погоня. В процессе из иномарки выкинули белый полипропиленовый мешок. Кроме того, уходя от преследования, водитель седана неоднократно выезжал на встречную полосу. В итоге инспекторы смогли остановить автомобиль только выстрелив из табельного оружия. Злоумышленника задержали.
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На водителя составлены административные материалы. Он понес наказание в виде 10 суток административного ареста.
«
"В ходе расследования выяснилось, что наркотики принадлежали пассажиру транспортного средства - несудимому жителю города Белогорска, 2003 года рождения, который в процессе преследования выбросил в окно пакет с 4052 грамма марихуаны, а также выпрыгнул из машины и скрылся", - говорится в сообщении.
Кроме того, пассажир оставил в салоне два пакета с сухой марихуаной общей массой 91 грамм. Свертки при досмотре обнаружили полицейские. Личность владельца наркотиков установили через несколько дней. Он находится под подпиской о невыезде. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело (статья 228 УК РФ). В настоящее время оно направлено в суд.
Отмечается, что сотрудников ГИБДД, отличившихся при задержании правонарушителя, поощрили.
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ПроисшествияАвтоБелогорскАмурская областьРоссияГИБДД МВД РФНаркотики
 
 
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