https://ria.ru/20231031/mvd-1906360149.html
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием - РИА Новости, 31.10.2023
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием
Инспекторы ГИБДД Приамурья после погони со стрельбой задержали автомобиль, из которого на ходу выбросили свыше 4 килограммов марихуаны, сообщает УМВД по... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:47
2023-10-31T10:47
2023-10-31T10:48
происшествия
авто
белогорск
амурская область
россия
гибдд мвд рф
наркотики
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_0:107:2795:1680_1920x0_80_0_0_01930ca022c5786e51a411ffa08471d5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД Приамурья после погони со стрельбой задержали автомобиль, из которого на ходу выбросили свыше 4 килограммов марихуаны, сообщает УМВД по Амурской области в Telegram. Патруль в Белогорске пытался остановить автомобиль Хонда "Инсайт" при помощи световой и звуковой сигнализации. Водитель проигнорировал требование инспекторов ГИБДД и проехал мимо, после чего началась погоня. В процессе из иномарки выкинули белый полипропиленовый мешок. Кроме того, уходя от преследования, водитель седана неоднократно выезжал на встречную полосу. В итоге инспекторы смогли остановить автомобиль только выстрелив из табельного оружия. Злоумышленника задержали. На водителя составлены административные материалы. Он понес наказание в виде 10 суток административного ареста. "В ходе расследования выяснилось, что наркотики принадлежали пассажиру транспортного средства - несудимому жителю города Белогорска, 2003 года рождения, который в процессе преследования выбросил в окно пакет с 4052 грамма марихуаны, а также выпрыгнул из машины и скрылся", - говорится в сообщении. Кроме того, пассажир оставил в салоне два пакета с сухой марихуаной общей массой 91 грамм. Свертки при досмотре обнаружили полицейские. Личность владельца наркотиков установили через несколько дней. Он находится под подпиской о невыезде. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело (статья 228 УК РФ). В настоящее время оно направлено в суд. Отмечается, что сотрудников ГИБДД, отличившихся при задержании правонарушителя, поощрили.
https://ria.ru/20231031/kuzbass-1906347867.html
https://ria.ru/20231031/pensioner-1906357882.html
белогорск
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768949199_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_8479fc3a2ae9dc4b198e26d9e63aa8d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, белогорск, амурская область, россия, гибдд мвд рф, наркотики
Происшествия, Авто, Белогорск, Амурская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, Наркотики
В Приамурье погоня за автомобилем с марихуаной завершилась задержанием
В Приамурье инспекторы после погони со стрельбой задержали авто с 4 кг марихуаны