https://ria.ru/20231031/mts-1906351640.html

В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета

В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета - РИА Новости, 31.10.2023

В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета

Отмена платы за раздачу мобильного интернета приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов, заявили РИА Новости в МТС. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:14

2023-10-31T10:14

2023-10-31T11:55

мтс

технологии

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отмена платы за раздачу мобильного интернета приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов, заявили РИА Новости в МТС."МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов <…> Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов", — утверждает оператор.Таким образом, пояснили в компании, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик.При этом нынешние тарифы экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, добавили в МТС. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка, так как эти устройства потребляют в разы больше трафика, отметили там.Накануне Федеральная антимонопольная служба объявила, что "Мегафон", "Билайн" и Tele2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что, вводя плату за это, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

https://ria.ru/20230918/fas-1896945902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мтс, технологии, россия