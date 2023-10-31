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В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета - РИА Новости, 31.10.2023
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10:14 31.10.2023 (обновлено: 11:55 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/mts-1906351640.html
В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета
В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета - РИА Новости, 31.10.2023
В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета
Отмена платы за раздачу мобильного интернета приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов, заявили РИА Новости в МТС. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:14
2023-10-31T11:55
мтс
технологии
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отмена платы за раздачу мобильного интернета приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов, заявили РИА Новости в МТС."МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов &lt;…&gt; Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов", — утверждает оператор.Таким образом, пояснили в компании, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик.При этом нынешние тарифы экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, добавили в МТС. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка, так как эти устройства потребляют в разы больше трафика, отметили там.Накануне Федеральная антимонопольная служба объявила, что "Мегафон", "Билайн" и Tele2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что, вводя плату за это, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
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мтс, технологии, россия
МТС, Технологии, Россия
В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета

МТС предупредила о повышении тарифов при отмене платы за раздачу интернета

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Отмена платы за раздачу мобильного интернета приведет к росту стоимости трафика для всех тарифов, заявили РИА Новости в МТС.
"МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов <…> Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов", — утверждает оператор.
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Таким образом, пояснили в компании, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик.
При этом нынешние тарифы экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, добавили в МТС. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка, так как эти устройства потребляют в разы больше трафика, отметили там.
Накануне Федеральная антимонопольная служба объявила, что "Мегафон", "Билайн" и Tele2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что, вводя плату за это, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
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