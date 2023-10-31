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Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 31.10.2023
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12:52 31.10.2023 (обновлено: 23:42 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/msk-1906397744.html
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 31.10.2023
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Москва представит цифровое историческое шоу об этапах своего развития на международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:52
2023-10-31T23:42
общество
технологии
москва
россия
сергей собянин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва представит цифровое историческое шоу об этапах своего развития на международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Четвертого ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия". Наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. &lt;...&gt; Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис", — написал глава города.Собянин отметил, что в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона № 75 посетители смогут увидеть, как с каждым годом меняется столица. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, — например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям."Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города — от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма", — сообщили на портале мэра и правительства столицы.Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах — от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников. Посетителям будут доступны различные форматы взаимодействия: лекции, воркшопы, танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html
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общество, технологии, москва, россия, сергей собянин, выставка-форум "россия"
Общество, Технологии, Москва, Россия, Сергей Собянин, Выставка-форум "Россия"
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"

Собянин анонсировал открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ 4 ноября

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва представит цифровое историческое шоу об этапах своего развития на международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Четвертого ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия". Наша страна покажет свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. <...> Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис", — написал глава города.
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Собянин отметил, что в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона № 75 посетители смогут увидеть, как с каждым годом меняется столица. По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, — например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.
Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям.
«
"Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города — от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма", — сообщили на портале мэра и правительства столицы.
Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах — от "Московской электронной школы" до сервиса Russpass для путешественников. Посетителям будут доступны различные форматы взаимодействия: лекции, воркшопы, танцевальные мастер-классы, музыкальные выступления, театрализованные представления, игры.
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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