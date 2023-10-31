https://ria.ru/20231031/moskvarium-1906465266.html
Животным в Москвариуме поставили тематические декорации к Хеллоуину
Животным в Москвариуме поставили тематические декорации к Хеллоуину - РИА Новости, 31.10.2023
Животным в Москвариуме поставили тематические декорации к Хеллоуину
Москвариум сделал тематические декорации для животных к Хеллоуину, сообщила РИА Новости тренер морских млекопитающих Москвариума Алиса Колосова. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:21
2023-10-31T16:21
2023-10-31T17:30
хорошие новости
алиса колосова
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москвариум сделал тематические декорации для животных к Хеллоуину, сообщила РИА Новости тренер морских млекопитающих Москвариума Алиса Колосова. "К Хеллоуину мы сделали тематические декорации, и животные очень охотно с ними взаимодействуют. А в игровых сессиях тоже решили не отступать от общего настроения и принесли игрушки-змейки и другие милые ужасности", — рассказала она.По ее словам, тыква входит в ежедневный рацион капибар, а у выдр используется больше в качестве элементов обогащения среды: им нравится не только вкус тыквы, но и возможность с ней поиграть. Кроме того, в ней много клетчатки, которая полезна для пищеварения этих зверей."Мы принесли животным очень крупные тыквы, вырезав в них отверстия, а значит, такую тыкву можно не только погрызть, но и залезть внутрь, покатать, покрутить, спрятаться там и, главное, делать это всем вместе", — сказала Колосова.Как отметила тренер, иногда сотрудники Москвариума прячут кусочки тыквы или других овощей в укромных уголках вольера после основного кормления, и выдры их ищут, поскольку они "по природе исследователи".
https://ria.ru/20231030/vydry-1906237774.html
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алиса колосова, общество
Хорошие новости, Алиса Колосова, Общество
Животным в Москвариуме поставили тематические декорации к Хеллоуину
В Москвариуме животным поставили крупные тыквы и игрушки к Хеллоуину
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москвариум сделал тематические декорации для животных к Хеллоуину, сообщила РИА Новости тренер морских млекопитающих Москвариума Алиса Колосова.
"К Хеллоуину мы сделали тематические декорации, и животные очень охотно с ними взаимодействуют. А в игровых сессиях тоже решили не отступать от общего настроения и принесли игрушки-змейки и другие милые ужасности", — рассказала она.
По ее словам, тыква входит в ежедневный рацион капибар, а у выдр используется больше в качестве элементов обогащения среды: им нравится не только вкус тыквы, но и возможность с ней поиграть. Кроме того, в ней много клетчатки, которая полезна для пищеварения этих зверей.
"Мы принесли животным очень крупные тыквы, вырезав в них отверстия, а значит, такую тыкву можно не только погрызть, но и залезть внутрь, покатать, покрутить, спрятаться там и, главное, делать это всем вместе", — сказала Колосова.
Как отметила тренер, иногда сотрудники Москвариума прячут кусочки тыквы или других овощей в укромных уголках вольера после основного кормления, и выдры их ищут, поскольку они "по природе исследователи".
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