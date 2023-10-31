Синоптик не исключил рекордно теплой ночи на 1 ноября в Москве
Синоптик Леус: в Москве в ночь на 1 ноября ожидается до плюс девяти градусов
Вид на третье транспортное кольцо в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ночь на 1 ноября в Москве может стать самой теплой для этой даты, ожидается до плюс семи, плюс девяти градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Циклон, выходящий завтра в акваторию Финского залива, продолжит поставлять на территорию Европейской России очень теплые воздушные массы. Дотянутся они и до берегов Москвы-реки. Так что и ночь предстоящая, первая ночь ноября, также окажется в верхней части ранжированного списка самых теплых. Напомним, что в ночь на 1 ноября за послевоенное время самым теплыми были ночи 1967 и 2000 годов, тогда температура не опускалась ниже плюс 6,7 градуса, 2011 года - плюс 6,9 градуса, а самой теплой является первая ноябрьская ночь 2008 года, тогда минимум составил плюс 7,8 градуса", - сообщил Леус.
Он отметил, что предстоящей ночью в столице ожидается плюс семь, плюс девять. "Это значит, что ночь 1 ноября 2023 года, как минимум, попадет в тройку лидеров, а возможно, что станет и самой теплой", - добавил синоптик.
По его словам, ночь на вторник в столице оказалась почти на 6 градусов теплее климатической нормы и заняла почетное пятое место в списке самых теплых последних ночей октября за все время производства наблюдений на метеостанции ВДНХ (с 1949 года) - минимальная температура воздуха составила плюс шесть градусов.