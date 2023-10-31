https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906545758.html
ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах
ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах - РИА Новости, 31.10.2023
ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах
ЦИК Молдавии отказал ряду российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в наблюдении РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T21:26
2023-10-31T21:26
2023-10-31T21:26
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бюро по демократическим институтам и правам человека
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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал ряду российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в наблюдении за местными выборами в Молдавии, сообщило постпредство РФ при ОБСЕ. "По мере приближения местных выборов в Молдавии 5 ноября руководство этого государства-участника ОБСЕ наращивает количество политизированных авантюр с откровенно антироссийской подоплекой. На этот раз речь идет об отказе ЦИК страны без указания причин аккредитовать ряд российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - говорится в заявлении постпредства. Российская сторона напомнила, что члены международных команд бюро действуют не в личном или национальном качестве, а как международные эксперты. "Требуем от властей Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере, а руководство БДИПЧ – принять срочные меры для выправления ситуации", - заявили представители постпредства РФ. Выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.
https://ria.ru/20231031/posolstvo-1906498948.html
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в мире, молдавия, россия, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, Молдавия, Россия, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах
ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах в составе БДИПЧ
ВЕНА, 31 окт - РИА Новости.
ЦИК Молдавии отказал ряду российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в наблюдении за местными выборами в Молдавии, сообщило постпредство
РФ при ОБСЕ.
"По мере приближения местных выборов в Молдавии 5 ноября руководство этого государства-участника ОБСЕ наращивает количество политизированных авантюр с откровенно антироссийской подоплекой. На этот раз речь идет об отказе ЦИК страны без указания причин аккредитовать ряд российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - говорится в заявлении постпредства.
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Российская сторона напомнила, что члены международных команд бюро действуют не в личном или национальном качестве, а как международные эксперты.
"Требуем от властей Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере, а руководство БДИПЧ – принять срочные меры для выправления ситуации", - заявили представители постпредства РФ.
Выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.
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