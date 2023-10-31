https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906545758.html

ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах

ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах - РИА Новости, 31.10.2023

ЦИК Молдавии отказал российским наблюдателям в работе на выборах

ЦИК Молдавии отказал ряду российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в наблюдении РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T21:26

2023-10-31T21:26

2023-10-31T21:26

в мире

молдавия

россия

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

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ВЕНА, 31 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии отказал ряду российских наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в наблюдении за местными выборами в Молдавии, сообщило постпредство РФ при ОБСЕ. "По мере приближения местных выборов в Молдавии 5 ноября руководство этого государства-участника ОБСЕ наращивает количество политизированных авантюр с откровенно антироссийской подоплекой. На этот раз речь идет об отказе ЦИК страны без указания причин аккредитовать ряд российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - говорится в заявлении постпредства. Российская сторона напомнила, что члены международных команд бюро действуют не в личном или национальном качестве, а как международные эксперты. "Требуем от властей Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере, а руководство БДИПЧ – принять срочные меры для выправления ситуации", - заявили представители постпредства РФ. Выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские выборы, а в 2025 - парламентские.

https://ria.ru/20231031/posolstvo-1906498948.html

https://ria.ru/20231005/moldavia-1900725255.html

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в мире, молдавия, россия, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека