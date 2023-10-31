https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906505548.html

Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции

Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции - РИА Новости, 31.10.2023

Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции

Цензурирование информационного пространства Молдавии грубо нарушает конституцию республики, заявило посольство России в Кишиневе в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:37

2023-10-31T18:37

2023-10-31T21:15

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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Цензурирование информационного пространства Молдавии грубо нарушает конституцию республики, заявило посольство России в Кишиневе в Telegram-канале. "Наступление на свободу слова в Молдове приобретает поистине гротескные масштабы. <…> Цензурирование информационного пространства грубо попирает закрепленные в Конституции Республики Молдова и договорной базе международных организаций право значительной части русскоговорящего населения страны на свободный доступ к информации и плюрализм мнений", — говорится в сообщении.Как отметили в дипмиссии, все это происходит на глазах у прибывшей для наблюдения за всеобщими местными выборам миссии БДИПЧ ОБСЕ, чей мандат также предполагает "обеспечение полного уважения прав человека и основных свобод". В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Местные власти считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны.Согласно указу главы регулятора, на территории республики также заблокируют доступ к 31 веб-порталу, среди них 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты Радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру" и других СМИ.Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают события в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации. Как заявили в МИД России, Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. В ведомстве подчеркнули, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации.

https://ria.ru/20231031/smi-1906404218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, московский комсомолец, москва, украина