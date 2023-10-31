Рейтинг@Mail.ru
Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
18:37 31.10.2023 (обновлено: 21:15 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906505548.html
Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции
Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции - РИА Новости, 31.10.2023
Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции
Цензурирование информационного пространства Молдавии грубо нарушает конституцию республики, заявило посольство России в Кишиневе в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:37
2023-10-31T21:15
медиавойны
в мире
молдавия
россия
московский комсомолец
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/46/1495404651_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_db2d3732769b0f9ce88028371dea8223.jpg
КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Цензурирование информационного пространства Молдавии грубо нарушает конституцию республики, заявило посольство России в Кишиневе в Telegram-канале. "Наступление на свободу слова в Молдове приобретает поистине гротескные масштабы. &lt;…&gt; Цензурирование информационного пространства грубо попирает закрепленные в Конституции Республики Молдова и договорной базе международных организаций право значительной части русскоговорящего населения страны на свободный доступ к информации и плюрализм мнений", — говорится в сообщении.Как отметили в дипмиссии, все это происходит на глазах у прибывшей для наблюдения за всеобщими местными выборам миссии БДИПЧ ОБСЕ, чей мандат также предполагает "обеспечение полного уважения прав человека и основных свобод". В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Местные власти считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны.Согласно указу главы регулятора, на территории республики также заблокируют доступ к 31 веб-порталу, среди них 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты Радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру" и других СМИ.Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают события в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации. Как заявили в МИД России, Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. В ведомстве подчеркнули, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации.
https://ria.ru/20231031/smi-1906404218.html
https://ria.ru/20231030/moldaviya-1906230939.html
молдавия
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/46/1495404651_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_8907ca5f99c6c53802a04714196a0af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, московский комсомолец, москва, украина
Медиавойны, В мире, Молдавия, Россия, Московский комсомолец, Москва, Украина
Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции

Посольство России обвинило Молдавию в нарушении конституции из-за цензуры СМИ

© Sputnik Moldova/Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Цензурирование информационного пространства Молдавии грубо нарушает конституцию республики, заявило посольство России в Кишиневе в Telegram-канале.
"Наступление на свободу слова в Молдове приобретает поистине гротескные масштабы. <…> Цензурирование информационного пространства грубо попирает закрепленные в Конституции Республики Молдова и договорной базе международных организаций право значительной части русскоговорящего населения страны на свободный доступ к информации и плюрализм мнений", — говорится в сообщении.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Молдавии раскритиковали власти из-за решения о закрытии нескольких СМИ
Вчера, 13:20
Как отметили в дипмиссии, все это происходит на глазах у прибывшей для наблюдения за всеобщими местными выборам миссии БДИПЧ ОБСЕ, чей мандат также предполагает "обеспечение полного уважения прав человека и основных свобод".
В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Местные власти считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны.
Согласно указу главы регулятора, на территории республики также заблокируют доступ к 31 веб-порталу, среди них 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты Радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру" и других СМИ.

Несколько российских СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Регулятор с 26 февраля 2022 года заблокировал сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.

Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают события в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации.
Как заявили в МИД России, Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. В ведомстве подчеркнули, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В ПМР назвали блокировку СМИ частью установившейся в Молдавии диктатуры
30 октября, 16:56
 
МедиавойныВ миреМолдавияРоссияМосковский комсомолецМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала