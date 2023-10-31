Посольство России обвинило Молдавию в грубом нарушении конституции
Посольство России обвинило Молдавию в нарушении конституции из-за цензуры СМИ
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Цензурирование информационного пространства Молдавии грубо нарушает конституцию республики, заявило посольство России в Кишиневе в Telegram-канале.
"Наступление на свободу слова в Молдове приобретает поистине гротескные масштабы. <…> Цензурирование информационного пространства грубо попирает закрепленные в Конституции Республики Молдова и договорной базе международных организаций право значительной части русскоговорящего населения страны на свободный доступ к информации и плюрализм мнений", — говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, все это происходит на глазах у прибывшей для наблюдения за всеобщими местными выборам миссии БДИПЧ ОБСЕ, чей мандат также предполагает "обеспечение полного уважения прав человека и основных свобод".
В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Местные власти считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны.
Согласно указу главы регулятора, на территории республики также заблокируют доступ к 31 веб-порталу, среди них 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты Радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру" и других СМИ.
Несколько российских СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Регулятор с 26 февраля 2022 года заблокировал сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Кроме того, в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают события в стране и на Украине, объяснив решение риском дезинформации.
Как заявили в МИД России, Москва рассматривает действия Кишинева как акт политической цензуры. В ведомстве подчеркнули, что политика молдавских властей грубо нарушает принцип плюрализма СМИ и право на свободу доступа к информации.