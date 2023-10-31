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Международная НПО выразила беспокойство из-за блокировки СМИ в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2023
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21:29 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/moldavia-1906546035.html
Международная НПО выразила беспокойство из-за блокировки СМИ в Молдавии
Международная НПО выразила беспокойство из-за блокировки СМИ в Молдавии - РИА Новости, 31.10.2023
Международная НПО выразила беспокойство из-за блокировки СМИ в Молдавии
Неправительственная организация Amnesty International в Молдавии присоединилась к озабоченности ряда НПО по поводу ситуации с блокировкой телеканалов и требуют... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T21:29
2023-10-31T21:29
в мире
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россия
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Неправительственная организация Amnesty International в Молдавии присоединилась к озабоченности ряда НПО по поводу ситуации с блокировкой телеканалов и требуют от властей республики предоставить доказательства, которые легли в основу такого решения. В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов. "Amnesty International Молдова присоединяется к организациям, подписавшим Декларацию, в которых они выражают свою обеспокоенность в связи с сохранением практики приостановления действия лицензий телеканалов в отсутствие подробных разъяснений относительно фактических и юридических обстоятельств, оправдывающих ограничительные меры. Просим власти без промедления сообщить аргументы и доказательства, которые легли в основу решения Комиссии по ЧС Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, amnesty international
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Amnesty International
Международная НПО выразила беспокойство из-за блокировки СМИ в Молдавии

НПО Amnesty International выразила беспокойство из-за блокировки СМИ в Молдавии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Неправительственная организация Amnesty International в Молдавии присоединилась к озабоченности ряда НПО по поводу ситуации с блокировкой телеканалов и требуют от властей республики предоставить доказательства, которые легли в основу такого решения.
В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, из которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов.
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"Amnesty International Молдова присоединяется к организациям, подписавшим Декларацию, в которых они выражают свою обеспокоенность в связи с сохранением практики приостановления действия лицензий телеканалов в отсутствие подробных разъяснений относительно фактических и юридических обстоятельств, оправдывающих ограничительные меры. Просим власти без промедления сообщить аргументы и доказательства, которые легли в основу решения Комиссии по ЧС Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в соцсети.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
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Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека". Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".
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