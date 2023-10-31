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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/mo-1906343381.html
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном - РИА Новости, 31.10.2023
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном
Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном. Видео доступно в Telegram. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:19
2023-10-31T09:19
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы украины
россия
fpv-дрон
украина
танк
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном. Видео доступно в Telegram."Танк ВСУ, ведущий огонь на ходу, был уничтожен точным ударом FPV-дрона", - говорится в описании к видео. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906092413.html
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Кадры уничтожения танка ВСУ дроном
Кадры уничтожения танка ВСУ дроном
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технологии, вооруженные силы украины, россия, fpv-дрон, украина, танк
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы Украины, Россия, FPV-дрон, Украина, Танк
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном

МО РФ: танк ВСУ был уничтожен точным ударом FPV-дрона на ходу

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном. Видео доступно в Telegram.
«
"Танк ВСУ, ведущий огонь на ходу, был уничтожен точным ударом FPV-дрона", - говорится в описании к видео.
FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023
30 октября, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВооруженные силы УкраиныРоссияFPV-дронУкраинаТанк
 
 
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