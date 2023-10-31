https://ria.ru/20231031/mo-1906343381.html

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном - РИА Новости, 31.10.2023

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном

Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном. Видео доступно в Telegram. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:19

2023-10-31T09:19

2023-10-31T09:19

специальная военная операция на украине

технологии

вооруженные силы украины

россия

fpv-дрон

украина

танк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906340686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c9b7aad4bb8f7d281e4798788e3bdfe.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном. Видео доступно в Telegram."Танк ВСУ, ведущий огонь на ходу, был уничтожен точным ударом FPV-дрона", - говорится в описании к видео. FPV-дрон (FPV, First-person view - вид от первого лица) - разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор дрона видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым, а оператор находился в его кокпите.

https://ria.ru/20231030/spetsoperatsiya-1906092413.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения танка ВСУ дроном Кадры уничтожения танка ВСУ дроном 2023-10-31T09:19 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вооруженные силы украины, россия, fpv-дрон, украина, танк