https://ria.ru/20231031/mladenets-1906375042.html

В Британии родители погибших в роддомах младенцев потребовали проверок

В Британии родители погибших в роддомах младенцев потребовали проверок - РИА Новости, 31.10.2023

В Британии родители погибших в роддомах младенцев потребовали проверок

Ассоциация родителей Maternity Safety Alliance, чьи младенцы погибли или пострадали в родильных домах Англии из-за плохого ухода за детьми, требуют от... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:36

2023-10-31T11:36

2023-10-31T11:36

в мире

великобритания

англия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900968187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbfd1d4022623cc1733ecbce5b614d87.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ассоциация родителей Maternity Safety Alliance, чьи младенцы погибли или пострадали в родильных домах Англии из-за плохого ухода за детьми, требуют от правительства проведения проверок медучреждений, следует из письма, адресованного министру здравоохранения Великобритании Стиву Баркли. "Мы группа семей, которых затронули недостатки системы ухода родильных отделений Национальной системы здравоохранения. Мы переживаем это уже более двух десятилетий, включая недавние трагические случаи, когда дети умирали из-за небезопасного ухода. Мы пишем вам с требованием провести полное официальное общественное расследование по вопросам безопасности материнства в Англии", - сказано в тексте письма, опубликованного на сайте ассоциации. Группа пострадавших со ссылкой на данные Национальной системы здравоохранения Англии указывает на крупные финансовые потери из-за выплачиваемых компенсаций, которые обходятся министерству здравоохранения в 2,6 миллиардов фунтов в год. "Без процесса расследования призывы к проведению расследований на уровне отдельных подразделений будут продолжаться, семьи будут вынуждены бороться за ответы и изменения, и мы будем наблюдать, как одни и те же проблемы повторяются снова и снова с катастрофическими человеческими и финансовыми последствиями", - говорится в письме. Министр здравоохранения Великобритании Стив Баркли не сообщал, выполнит ли просьбу родителей.

https://ria.ru/20220906/vrachi-1814854527.html

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, англия