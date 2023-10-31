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Российские космонавты попросили привезти на МКС робот-пылесос - РИА Новости, 31.10.2023
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13:11 31.10.2023 (обновлено: 13:15 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/mks-1906402072.html
Российские космонавты попросили привезти на МКС робот-пылесос
Российские космонавты попросили привезти на МКС робот-пылесос - РИА Новости, 31.10.2023
Российские космонавты попросили привезти на МКС робот-пылесос
Космонавтам на Международной космической станции нужны такие же роботы, как и всем людям на Земле, которые могли бы освободить экипаж от банальных задач,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:11
2023-10-31T13:15
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Космонавтам на Международной космической станции нужны такие же роботы, как и всем людям на Земле, которые могли бы освободить экипаж от банальных задач, рассказал российский космонавт Константин Борисов. "Если совсем подумать широко, то так же, как на Земле, что бы вы хотели, чтобы роботы за вас делали? Самую скучную работу. Было бы здорово получить робота, который бы здесь пылесосил качественно сам, без нашей помощи, или протирал панели, или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу", - сказал Борисов с борта МКС во время сеанса связи с участниками "Космического урока". Другой космонавт Олег Кононенко уточнил, что на МКС не помешал бы робот-спасатель, который умел бы возвращать космонавтов к станции во время выходов в открытый космос. Он уточнил, что сейчас "вся жизнь" космонавтов страхуется за бортом МКС двумя карабинами. "Вот если бы были такие маленькие парящие роботы, например, за бортом нашей станции была бы такая допстанция, которая принимает сигнал от космонавта, что он неожиданно отцепился от внешней поверхности станции, чтобы он мог достичь этого космонавта, сориентироваться и вернуть его на поверхность, это было бы очень здорово и современно", - сказал Кононенко.
https://ria.ru/20231029/kosmos-1905710016.html
https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html
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космос - риа наука, земля, олег кононенко
Космос - РИА Наука, Земля, Олег Кононенко
Российские космонавты попросили привезти на МКС робот-пылесос

Борисов: космонавтам на МКС нужны такие же роботы, как и всем людям на Земле

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Космонавтам на Международной космической станции нужны такие же роботы, как и всем людям на Земле, которые могли бы освободить экипаж от банальных задач, рассказал российский космонавт Константин Борисов.
«
"Если совсем подумать широко, то так же, как на Земле, что бы вы хотели, чтобы роботы за вас делали? Самую скучную работу. Было бы здорово получить робота, который бы здесь пылесосил качественно сам, без нашей помощи, или протирал панели, или что-то делал такое по быту полезное, что освободило бы нам время на другую работу", - сказал Борисов с борта МКС во время сеанса связи с участниками "Космического урока".
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Другой космонавт Олег Кононенко уточнил, что на МКС не помешал бы робот-спасатель, который умел бы возвращать космонавтов к станции во время выходов в открытый космос. Он уточнил, что сейчас "вся жизнь" космонавтов страхуется за бортом МКС двумя карабинами.
"Вот если бы были такие маленькие парящие роботы, например, за бортом нашей станции была бы такая допстанция, которая принимает сигнал от космонавта, что он неожиданно отцепился от внешней поверхности станции, чтобы он мог достичь этого космонавта, сориентироваться и вернуть его на поверхность, это было бы очень здорово и современно", - сказал Кононенко.
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