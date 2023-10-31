https://ria.ru/20231031/mintsifry-1906500217.html

Огуряев покинул должность замглавы Минцифры

Огуряев покинул должность замглавы Минцифры - РИА Новости, 31.10.2023

Огуряев покинул должность замглавы Минцифры

Кабмин РФ освободил от должности замминистра цифровизации Дмитрия Огуряева, на его место назначен директор департамента развития инфраструктуры электронного... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:12

2023-10-31T18:12

2023-10-31T18:19

общество

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кабмин РФ освободил от должности замминистра цифровизации Дмитрия Огуряева, на его место назначен директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Цветков, сообщили в пресс-службе Минцифры. "Подписано распоряжение Правительства об освобождении от должности заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Александровича Огуряева. Должность замминистра займет директор Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Сергей Валерьевич Цветков", - говорится в сообщении. Дмитрий Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Под его руководством был обновлен портал и запущено семейство мобильных приложений госуслуг, у пользователей "Госуслуги Авто" появилась возможность предъявлять права и СТС в электронном виде. Также в это время были введены стандарты оказания цифровых услуг, их мониторинга и сопровождения, на портале появился робот - цифровой помощник Макс. "Я рад, что нам с командой удалось за эти годы реализовать столько масштабных проектов. Главным приоритетом "Госуслуг" всегда было и остается удобство пользователей. Уверен, что под руководством Сергея Цветкова это направление продолжит развиваться и расти", - прокомментировал Огуряев. Минцифры уточняет, что Сергей Цветков работает в Минцифры уже более 10 лет и все это время занимается порталом госуслуг, с 2020 года руководит Департаментом развития инфраструктуры электронного правительства. Под его руководством были разработаны и реализованы десятки самых популярных сервисов: запись в школу и детский сад, выплаты для семей с детьми, поступление в вуз онлайн. "На посту замминистра Сергей Цветков будет курировать развитие государственных электронных сервисов, внедрение суперсервисов на портале Госуслуг, развитие государственных информационных систем", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231024/smi-1904838849.html

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