https://ria.ru/20231031/minoborony-1906369027.html

США хотят возобновить работу биообъектов на Украине, заявили в Минобороны

США хотят возобновить работу биообъектов на Украине, заявили в Минобороны - РИА Новости, 31.10.2023

США хотят возобновить работу биообъектов на Украине, заявили в Минобороны

США сохраняют контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта, заявил на брифинге во... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:15

2023-10-31T11:15

2023-10-31T11:15

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игорь кириллов

войска рхбз

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. США сохраняют контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта, заявил на брифинге во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее в Минобороны отмечали, что для снижения политического ущерба от разоблачений Россией деятельности США Вашингтон был вынужден ограничить свое военно-биологическое присутствие на Украине. Часть незавершенных проектов была перенесена в Восточную Европу, Африку и Юго-Восточную Азию. Вместе с тем США сохраняют повышенный интерес к исследования на Украине. "Факт реализации американских "научных программ" на Украине в январе 2023 года подтвердил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности США Джон Кирби. Более того, американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта", - сообщил Кириллов. Так, в декабре 2022 года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила намерение продолжить сбор опасных патогенов на западе страны при сокращении числа лабораторий для хранение этих коллекций. "В числе других задач - контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками. При этом украинским организациям предъявлено требование представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20231012/zapad-1902278031.html

https://ria.ru/20231007/ukraina-1900493616.html

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в мире, сша, украина, россия, джон кирби, игорь кириллов, войска рхбз