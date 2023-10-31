Глава МИД Ирана в среду посетит с официальным визитом Турцию
Глава МИД Ирана Абдуллахиян в среду встретится с турецким коллегой Фиданом
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян посетит с визитом Турцию в среду, обсудит региональные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, сообщили в соцсети X МИД Турции.
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"Ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит со своим иранским коллегой региональные вопросы, стоящие на повестке дня, в частности, события в Палестине, а также наши двусторонние отношения", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Турции.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.