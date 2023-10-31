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Россия и Саудовская Аравия обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа

Россия и Саудовская Аравия обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 31.10.2023

Россия и Саудовская Аравия обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа

Главы МИД Саудовской Аравии и России Фейсал бен Фархан и Сергей Лавров обсудили важность усилий для достижения прекращения огня в секторе Газа, чтобы защитить... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:15

2023-10-31T15:15

2023-10-31T15:23

в мире

россия

саудовская аравия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей лавров

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ДОХА, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии и России Фейсал бен Фархан и Сергей Лавров обсудили важность усилий для достижения прекращения огня в секторе Газа, чтобы защитить всех мирных жителей, говорится в сообщении министерства в социальной сети Х."Они подчеркнули важность роли международного сообщества в достижении немедленного прекращения огня, чтобы полностью защитить гражданское население, и в поиске справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса таким образом, чтобы реализовать чаяния братского палестинского народа", - отметил МИД королевства по итогам телефонного разговора между двумя министрами.Глава МИД Саудовской Аравии поблагодарил Лаврова за поддержку Россией выдвинутой арабскими странами резолюции с требованием прекращения огня в палестинском секторе Газа и обеспечения доставки гуманитарной помощи.

россия

саудовская аравия

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в мире, россия, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров