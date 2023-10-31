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Россия и Саудовская Аравия обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа
Россия и Саудовская Аравия обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 31.10.2023
Россия и Саудовская Аравия обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа
Главы МИД Саудовской Аравии и России Фейсал бен Фархан и Сергей Лавров обсудили важность усилий для достижения прекращения огня в секторе Газа, чтобы защитить... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:15
2023-10-31T15:15
2023-10-31T15:23
в мире
россия
саудовская аравия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
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ДОХА, 31 окт - РИА Новости. Главы МИД Саудовской Аравии и России Фейсал бен Фархан и Сергей Лавров обсудили важность усилий для достижения прекращения огня в секторе Газа, чтобы защитить всех мирных жителей, говорится в сообщении министерства в социальной сети Х."Они подчеркнули важность роли международного сообщества в достижении немедленного прекращения огня, чтобы полностью защитить гражданское население, и в поиске справедливого и всеобъемлющего решения палестинского вопроса таким образом, чтобы реализовать чаяния братского палестинского народа", - отметил МИД королевства по итогам телефонного разговора между двумя министрами.Глава МИД Саудовской Аравии поблагодарил Лаврова за поддержку Россией выдвинутой арабскими странами резолюции с требованием прекращения огня в палестинском секторе Газа и обеспечения доставки гуманитарной помощи.
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Бои в секторе Газа. Кадры армии Израиля
Бои в секторе Газа. Кадры армии Израиля
2023-10-31T15:15
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в мире, россия, саудовская аравия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров
Россия и Саудовская Аравия обсудили вопрос прекращения огня в секторе Газа
Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили важность прекращения огня в Газе