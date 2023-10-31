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Замглавы МИД России намерен посетить Иран до конца года
Замглавы МИД России намерен посетить Иран до конца года - РИА Новости, 31.10.2023
Замглавы МИД России намерен посетить Иран до конца года
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что до конца текущего года планирует посетить Иран в ответ на визит в Москву замминистра иностранных дел... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:08
2023-10-31T13:08
2023-10-31T13:08
иран
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что до конца текущего года планирует посетить Иран в ответ на визит в Москву замминистра иностранных дел республики Багери Кане. "По второму вопросу (о посещении Ирана с визитом - ред.) ответ утвердительный. Сроки пока не очень понятны, но до конца текущего года. Конкретные даты, сроки не очень понятны, в том числе с учетом того, что Иран с 1 января вступает в БРИКС", - сказал Рябков. Отвечая на вопрос о встрече с Багери Кане, замминистра рассказал, что обсудил со своим коллегой ситуацию с СВПД, прекращение положений резолюции 2231 из-за шагов США и другие вопросы. "Ситуация с СВПД, ситуацию с прекращением ряда положений резолюции 2231 на фоне вопиющего шага США, европейцев и некоторых других союзников США по сохранению теперь уже не законных, противоправных ограничений в своей нормативной базе", - сказал Рябков в ответ на вопрос о том, что он обсуждал с Кане.
https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html
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иран, сергей рябков, россия
Иран, Сергей Рябков, Россия
Замглавы МИД России намерен посетить Иран до конца года
Рябков намерен посетить Иран до конца года в ответ на визит иранского коллеги