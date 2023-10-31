https://ria.ru/20231031/mchs-1906335933.html

В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом

В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023

В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом

Пожарные ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах на складе с полиэтиленом в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:34

2023-10-31T08:34

2023-10-31T08:45

происшествия

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах на складе с полиэтиленом в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Утром в Краснодаре склад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах, предварительно, никто не пострадал. "В 8.13 открытое горение на складе на Ростовском шоссе в Краснодаре ликвидировано", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, из здания огнеборцы вынесли два кислородных и один газовый баллоны. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 58 человек и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20231030/kotenok-1906306417.html

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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар