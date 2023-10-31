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В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023
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08:34 31.10.2023 (обновлено: 08:45 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/mchs-1906335933.html
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом
Пожарные ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах на складе с полиэтиленом в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:34
2023-10-31T08:45
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах на складе с полиэтиленом в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Утром в Краснодаре склад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах, предварительно, никто не пострадал. "В 8.13 открытое горение на складе на Ростовском шоссе в Краснодаре ликвидировано", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, из здания огнеборцы вынесли два кислородных и один газовый баллоны. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 58 человек и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20231030/kotenok-1906306417.html
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом

МЧС: в Краснодаре ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах склада

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах на складе с полиэтиленом в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Утром в Краснодаре склад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах, предварительно, никто не пострадал.
«
"В 8.13 открытое горение на складе на Ростовском шоссе в Краснодаре ликвидировано", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, из здания огнеборцы вынесли два кислородных и один газовый баллоны. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 58 человек и 18 единиц техники.
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ПроисшествияКраснодарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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