https://ria.ru/20231031/mchs-1906335933.html
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом - РИА Новости, 31.10.2023
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом
Пожарные ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах на складе с полиэтиленом в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:34
2023-10-31T08:34
2023-10-31T08:45
происшествия
краснодар
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах на складе с полиэтиленом в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Утром в Краснодаре склад с полиэтиленом загорелся на 550 квадратных метрах, предварительно, никто не пострадал. "В 8.13 открытое горение на складе на Ростовском шоссе в Краснодаре ликвидировано", - говорится в сообщении.Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, из здания огнеборцы вынесли два кислородных и один газовый баллоны. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 58 человек и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20231030/kotenok-1906306417.html
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе с полиэтиленом
МЧС: в Краснодаре ликвидировали открытое горение на 550 квадратных метрах склада