https://ria.ru/20231031/mandaty-1906494132.html

ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду

ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду - РИА Новости, 31.10.2023

ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду

На пленарном заседании в среду будет рассматриваться проект постановления о лишении мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, такое решение было... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:57

2023-10-31T17:57

2023-10-31T17:57

василий власов

госдума рф

политика

вадим белоусов

вячеслав володин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На пленарном заседании в среду будет рассматриваться проект постановления о лишении мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, такое решение было принято на совете ГД, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. "По итогам рассмотрения на комиссиях ГД по этике и по мандатным вопросам Совет ГД принял решение вынести проект постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова на рассмотрение Государственной Думы завтра, 1 ноября", - сообщили в пресс-службе. Когда депутаты не посещают пленарные заседания, не работают на комитетах и не поддерживают связь с избирателями, они должны понимать, что "с них спросят по закону", приводит пресс-служба слова спикера ГД Вячеслава Володина. "Депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности", - отметил он.

https://ria.ru/20231031/gd-1906465637.html

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василий власов, госдума рф, политика, вадим белоусов, вячеслав володин