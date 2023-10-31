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ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду - РИА Новости, 31.10.2023
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17:57 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/mandaty-1906494132.html
ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду
ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду - РИА Новости, 31.10.2023
ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду
На пленарном заседании в среду будет рассматриваться проект постановления о лишении мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, такое решение было... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:57
2023-10-31T17:57
василий власов
госдума рф
политика
вадим белоусов
вячеслав володин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На пленарном заседании в среду будет рассматриваться проект постановления о лишении мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, такое решение было принято на совете ГД, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. "По итогам рассмотрения на комиссиях ГД по этике и по мандатным вопросам Совет ГД принял решение вынести проект постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова на рассмотрение Государственной Думы завтра, 1 ноября", - сообщили в пресс-службе. Когда депутаты не посещают пленарные заседания, не работают на комитетах и не поддерживают связь с избирателями, они должны понимать, что "с них спросят по закону", приводит пресс-служба слова спикера ГД Вячеслава Володина. "Депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности", - отметил он.
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василий власов, госдума рф, политика, вадим белоусов, вячеслав володин
Василий Власов, Госдума РФ, Политика, Вадим Белоусов, Вячеслав Володин
ГД рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду

Госдума рассмотрит постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова в среду

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На пленарном заседании в среду будет рассматриваться проект постановления о лишении мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова, такое решение было принято на совете ГД, сообщила пресс-служба Госдумы журналистам.
"По итогам рассмотрения на комиссиях ГД по этике и по мандатным вопросам Совет ГД принял решение вынести проект постановления о лишении мандатов Власова и Белоусова на рассмотрение Государственной Думы завтра, 1 ноября", - сообщили в пресс-службе.
Когда депутаты не посещают пленарные заседания, не работают на комитетах и не поддерживают связь с избирателями, они должны понимать, что "с них спросят по закону", приводит пресс-служба слова спикера ГД Вячеслава Володина.
"Депутаты Белоусов и Власов систематически не выполняли свои обязанности", - отметил он.
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