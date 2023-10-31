https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906421696.html

Матвиенко прокомментировала беспорядки в аэропорту Махачкалы

Матвиенко прокомментировала беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 31.10.2023

Матвиенко прокомментировала беспорядки в аэропорту Махачкалы

Противники мира в России пытаются раскачать ситуацию в нашей стране, жители Дагестана могут сами поставить заслон таким экстремистам, сказала спикер Совфеда... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:05

2023-10-31T14:05

2023-10-31T14:05

общество

махачкала

валентина матвиенко

республика дагестан

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Противники мира в России пытаются раскачать ситуацию в нашей стране, жители Дагестана могут сами поставить заслон таким экстремистам, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "Дай Бог, чтобы было спокойно в республике, я надеюсь, что события недавние люди поймут правильно и все сделают выводы. Те, кто не хочет, чтобы в России был мир, согласие межнациональное, межконфессиональное, они пытаются у нас раскачать ситуацию, и люди иногда поддаются этому ажиотажу, этой неправильной дезинформации, фейкам, неправильным призывам", - сказала спикер на встрече с детьми-участниками выставки народных художественных промыслов, а также с победителями Всероссийской акции "Расул Гамзатов глазами детей". Матвиенко полагает, что правильные выводы будут сделаны. "Дагестан всегда отличала дружба всех народов, взаимопонимание всех народов. Никогда там не было проявлений такого плана. Думаю, что выводы все сделают, поймут", - сказала она. По мнению парламентария, жители Дагестана сами поставят заслон таким экстремистам, "которые пытаются раскачать ситуацию в Республике, в России". Матвиенко подчеркнула, что президент России уже дал оценку произошедшему. "Я думаю, это будет уроком", - заключила она. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372650.html

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махачкала

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами 2023-10-31T14:05 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, махачкала, валентина матвиенко, республика дагестан, беспорядки в аэропорту махачкалы