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Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 31.10.2023

Армия Израиля нанесла удар по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре движения "Хезболлы" в Ливане, сообщается в Telegram-канале военных. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T02:31

2023-10-31T02:31

2023-10-31T02:44

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по инфраструктуре движения "Хезболлы" в Ливане, сообщается в Telegram-канале военных."Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы", в том числе оружию, постам и объектам, использовавшимся "Хезболлой", — говорится в публикации.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон, много десятилетий он остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас