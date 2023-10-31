https://ria.ru/20231031/lekarstva-1906553259.html

МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола

МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола - РИА Новости, 31.10.2023

МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола

МВД РФ выявило 842 правонарушения в России в ходе международной операции Интерпола по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарств, из... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:24

2023-10-31T22:24

2023-10-31T22:24

происшествия

россия

ирина волк

интерпол

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МВД РФ выявило 842 правонарушения в России в ходе международной операции Интерпола по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарств, из незаконного оборота изъяты медикаменты на 300 миллионов рублей, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, сотрудники МВД России приняли участие в международной операции Интерпола "Пангея" ("Operation Pangea XVI") по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий во всем мире. "В период проведения операции на территории Российской Федерации выявлено 842 правонарушения, из оборота изъята фармацевтическая продукция на сумму свыше 300 миллионов рублей, возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ, задержаны 12 подозреваемых", - сказала Волк. Она отметила, что задержана группа участников, которая изготавливала и сбывала фальсифицированные биологически активные добавки на маркетплейсах. Ликвидирована нарколаборатория, организованная в интересах онлайн-магазинов, действующих в теневом сегменте интернета. "Выявлено более 5 тысяч ресурсов, содержащих запрещенную информацию. Наиболее частые нарушения – реализация через интернет рецептурных препаратов и незарегистрированных лекарственных средств, отсутствие лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание медицинских и косметологических услуг с применением недоброкачественных медикаментозных средств", - добавила она.

https://ria.ru/20231011/son-1901816843.html

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происшествия, россия, ирина волк, интерпол