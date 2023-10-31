Рейтинг@Mail.ru
МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/lekarstva-1906553259.html
МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола
МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола - РИА Новости, 31.10.2023
МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола
МВД РФ выявило 842 правонарушения в России в ходе международной операции Интерпола по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарств, из... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:24
2023-10-31T22:24
происшествия
россия
ирина волк
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866847578_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_3312d8a88e7cd48a3dea607a91e83277.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МВД РФ выявило 842 правонарушения в России в ходе международной операции Интерпола по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарств, из незаконного оборота изъяты медикаменты на 300 миллионов рублей, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, сотрудники МВД России приняли участие в международной операции Интерпола "Пангея" ("Operation Pangea XVI") по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий во всем мире. "В период проведения операции на территории Российской Федерации выявлено 842 правонарушения, из оборота изъята фармацевтическая продукция на сумму свыше 300 миллионов рублей, возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ, задержаны 12 подозреваемых", - сказала Волк. Она отметила, что задержана группа участников, которая изготавливала и сбывала фальсифицированные биологически активные добавки на маркетплейсах. Ликвидирована нарколаборатория, организованная в интересах онлайн-магазинов, действующих в теневом сегменте интернета. "Выявлено более 5 тысяч ресурсов, содержащих запрещенную информацию. Наиболее частые нарушения – реализация через интернет рецептурных препаратов и незарегистрированных лекарственных средств, отсутствие лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание медицинских и косметологических услуг с применением недоброкачественных медикаментозных средств", - добавила она.
https://ria.ru/20231011/son-1901816843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866847578_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83b18fb60bad8afe32a1aee09cd675c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ирина волк, интерпол
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Интерпол
МВД России изъяло лекарства на 300 миллионов рублей при операции Интерпола

МВД РФ изъяло незаконные лекарства на 300 млн рублей при операции Интерпола

© iStock.com / Reptile8488Ученый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / Reptile8488
Ученый в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МВД РФ выявило 842 правонарушения в России в ходе международной операции Интерпола по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарств, из незаконного оборота изъяты медикаменты на 300 миллионов рублей, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники МВД России приняли участие в международной операции Интерпола "Пангея" ("Operation Pangea XVI") по борьбе с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий во всем мире.
«
"В период проведения операции на территории Российской Федерации выявлено 842 правонарушения, из оборота изъята фармацевтическая продукция на сумму свыше 300 миллионов рублей, возбуждено 124 уголовных дела по фактам реализации сильнодействующих веществ, задержаны 12 подозреваемых", - сказала Волк.
Она отметила, что задержана группа участников, которая изготавливала и сбывала фальсифицированные биологически активные добавки на маркетплейсах. Ликвидирована нарколаборатория, организованная в интересах онлайн-магазинов, действующих в теневом сегменте интернета.
"Выявлено более 5 тысяч ресурсов, содержащих запрещенную информацию. Наиболее частые нарушения – реализация через интернет рецептурных препаратов и незарегистрированных лекарственных средств, отсутствие лицензий на медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание медицинских и косметологических услуг с применением недоброкачественных медикаментозных средств", - добавила она.
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
"Вместо лечения — тюрьма". Россияне с редкими болезнями оказались в ловушке
11 октября, 08:00
 
ПроисшествияРоссияИрина ВолкИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала