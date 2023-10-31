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В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции - РИА Новости, 31.10.2023
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11:32 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/lekarstva-1906373641.html
В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции
В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции - РИА Новости, 31.10.2023
В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции
Правительство РФ в рамках работы по повышению качества и доступности медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями утвердило требования к лекарствам,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:32
2023-10-31T11:32
общество
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ в рамках работы по повышению качества и доступности медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями утвердило требования к лекарствам, которые разрешается назначать без привязки к инструкции по их применению, говорится в документе кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости. "С 1 сентября 2024 года лекарства, применяемые офф-лейбл, могут быть включены в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекомендации, если они соответствуют одному из двух требований: если эффективность и безопасность такого применения подтверждены клиническими или научными исследованиями, опубликованными в индексируемых российских или международных научных журналах, если эффективность и безопасность такого применения подтверждается в рекомендациях, принятых международными профессиональными организациями", - говорится в документе. Как отмечается, препараты, применяемые офф-лейбл, могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов, что "особенно актуально при лечении детей с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать 60-70%".
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общество, россия
Общество, Россия
В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции

Правительство утвердило требования к лекарствам, применяемым не по инструкции

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства по рецепту
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ в рамках работы по повышению качества и доступности медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями утвердило требования к лекарствам, которые разрешается назначать без привязки к инструкции по их применению, говорится в документе кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"С 1 сентября 2024 года лекарства, применяемые офф-лейбл, могут быть включены в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекомендации, если они соответствуют одному из двух требований: если эффективность и безопасность такого применения подтверждены клиническими или научными исследованиями, опубликованными в индексируемых российских или международных научных журналах, если эффективность и безопасность такого применения подтверждается в рекомендациях, принятых международными профессиональными организациями", - говорится в документе.
Как отмечается, препараты, применяемые офф-лейбл, могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов, что "особенно актуально при лечении детей с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать 60-70%".
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