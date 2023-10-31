https://ria.ru/20231031/lekarstva-1906373641.html

В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции

В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции - РИА Новости, 31.10.2023

В России утвердили требования к лекарствам, применяемым не по инструкции

Правительство РФ в рамках работы по повышению качества и доступности медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями утвердило требования к лекарствам,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:32

2023-10-31T11:32

2023-10-31T11:32

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943277_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_3ed171967efb97e603ad6b27ba321613.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство РФ в рамках работы по повышению качества и доступности медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями утвердило требования к лекарствам, которые разрешается назначать без привязки к инструкции по их применению, говорится в документе кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости. "С 1 сентября 2024 года лекарства, применяемые офф-лейбл, могут быть включены в стандарты медицинской помощи детям и клинические рекомендации, если они соответствуют одному из двух требований: если эффективность и безопасность такого применения подтверждены клиническими или научными исследованиями, опубликованными в индексируемых российских или международных научных журналах, если эффективность и безопасность такого применения подтверждается в рекомендациях, принятых международными профессиональными организациями", - говорится в документе. Как отмечается, препараты, применяемые офф-лейбл, могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов, что "особенно актуально при лечении детей с тяжелыми хроническими и онкологическими заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать 60-70%".

https://ria.ru/20220628/plazma-1798738754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия