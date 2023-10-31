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Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин - РИА Новости, 31.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:54 31.10.2023 (обновлено: 23:40 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/lapin-1906556654.html
Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин
Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин - РИА Новости, 31.10.2023
Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин
Бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщила в соцсети "ВКонтакте" администрация группы. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T22:54
2023-10-31T23:40
браво
происшествия
культура
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщила в соцсети "ВКонтакте" администрация группы. "Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы "Браво", участвовавший в записи альбомов "Скажем мы друг другу Браво" (1988) и "Стиляги из Москвы" (1990)", - говорится в сообщении. Участники группы отметили, что Лапин пришел в очень непростой период, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес интересные идеи, связанные с имиджем и стилем группы. Уточняется, что идея картонных декораций в известной песне "Стильный оранжевый галстук" принадлежит Лапину. "Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким, как в этой песне. Группа выражает соболезнования семье и близким музыканта", - добавляется в сообщении.
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браво, происшествия
Браво, Происшествия, Культура
Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

Бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в 61 год

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкРок-группа "Браво"
Рок-группа Браво - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Рок-группа "Браво". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщила в соцсети "ВКонтакте" администрация группы.
"Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы "Браво", участвовавший в записи альбомов "Скажем мы друг другу Браво" (1988) и "Стиляги из Москвы" (1990)", - говорится в сообщении.
Участники группы отметили, что Лапин пришел в очень непростой период, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес интересные идеи, связанные с имиджем и стилем группы.
Уточняется, что идея картонных декораций в известной песне "Стильный оранжевый галстук" принадлежит Лапину.
"Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким, как в этой песне. Группа выражает соболезнования семье и близким музыканта", - добавляется в сообщении.
 
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