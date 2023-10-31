https://ria.ru/20231031/lapin-1906556654.html

Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин - РИА Новости, 31.10.2023

Умер бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин

Бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщила в соцсети "ВКонтакте" администрация группы. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:54

2023-10-31T22:54

2023-10-31T23:40

браво

происшествия

культура

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бас-гитарист группы "Браво" Сергей Лапин умер в возрасте 61 года, сообщила в соцсети "ВКонтакте" администрация группы. "Сегодня ушел Сергей Лапин, бас-гитарист группы "Браво", участвовавший в записи альбомов "Скажем мы друг другу Браво" (1988) и "Стиляги из Москвы" (1990)", - говорится в сообщении. Участники группы отметили, что Лапин пришел в очень непростой период, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес интересные идеи, связанные с имиджем и стилем группы. Уточняется, что идея картонных декораций в известной песне "Стильный оранжевый галстук" принадлежит Лапину. "Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким, как в этой песне. Группа выражает соболезнования семье и близким музыканта", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

браво, происшествия