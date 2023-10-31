https://ria.ru/20231031/lager-1906561638.html

"Врачи без границ" отреагировали на удар армии Израиля по лагерю беженцев

"Врачи без границ" отреагировали на удар армии Израиля по лагерю беженцев - РИА Новости, 31.10.2023

"Врачи без границ" отреагировали на удар армии Израиля по лагерю беженцев

НПО "Врачи без границ" назвала удар израильской армии по лагерю беженцев Джабалия в Газе бессмысленным насилием, медики оказывают помощь раненым детям в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:37

2023-10-31T23:37

2023-10-31T23:37

в мире

израиль

врачи без границ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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ЖЕНЕВА, 31 окт – РИА Новости. НПО "Врачи без границ" назвала удар израильской армии по лагерю беженцев Джабалия в Газе бессмысленным насилием, медики оказывают помощь раненым детям в больнице Аль-Шифа, говорится в заявлении организации в X. "Мы в ужасе от новостей, поступающих из лагеря Джабалия, где, как сообщается, в результате израильского авиаудара погибло большое число людей. После удара многие раненые были доставлены в больницу Аль-Шифа, где наши бригады помогли оказать неотложную медицинскую помощь. Мы осуждаем этот последний эпизод бессмысленного насилия и повторяем наш призыв к немедленному прекращению огня, чтобы предотвратить новые жертвы по всему сектору. Хватит, значит, хватит!", - сказано в сообщении. Организация добавила, что маленькие дети поступили в больницу с глубокими ранами и сильными ожогами - и без родных, многие кричали и просили позвать их родителей. Ранее министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, израиль, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон